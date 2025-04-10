AKP Genel Merkez binasının önünde bir özel harekat polisinin saat 15.00 sıralarında tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.
Söz konusu polisin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru E. A.'nın intihar etmesine ilişkin açıklama yaptı. Müdürlük, olayla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurumuz E.A. bugün saat 15.00 sıralarında beylik tabancasıyla intihar etmiştir. Elim olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Polis memurumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz."