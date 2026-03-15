Muğla’da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Kuzey Talipoğlu için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı.
Vatan savunmasında ön saflarda yer alan Özel Harekat Polisi baba İlyas Talipoğlu, oğlunun tedaviye ulaşabilmesi için toplumun her kesiminden destek bekliyor.
Kuzey’in hayata tutunabilmesi ve sağlığına kavuşabilmesi için sosyal medya üzerinden de @dmdkuzeyeumutol hesabından süreç takip edilebiliyor. Kampanya, “Birlik olursak yetişiriz ona” sloganıyla sürüyor.