Ankara’nın Çankaya ilçesindeki özel bir hastanede, 35 haftalık hamile Nihal Ş.’nin hekim bulunmadan doğum yaptığı iddiası üzerine Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı.

HEKİM BAŞINDA OLMADAN DOĞUM YAPTI

İddiaya göre, 10 Mayıs sabahı doğum sancıları başlayan Nihal Ş., eşiyle birlikte hastaneye başvurdu ve kadın doğum servisine yatışı yapıldı. Aynı gün akşam saatlerinde, hastanede nöbetçi hekim olmadan doğum gerçekleşti.

ZİYARETE GELEN DOKTOR İMDADINA KOŞTU

Odadaki doğum sırasında, tesadüfen hastaneyi ziyaret eden başka bir hastanede görevli anestezi uzmanı müdahalede bulundu. Anne ve erkek bebek, doğum sonrası hastanede tedavi altına alındı. Nihal Ş. ve eşi, yaşananlarla ilgili olarak hem Sağlık Bakanlığı’na şikâyette bulundu hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık Bakanlığı, olayın incelenmesi için muhakkik görevlendirdiğini ve sürecin takip edildiğini duyurdu.

Olayla ilgili açıklama yapan hastane yönetimi ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamada, “Doğum, ebe, yenidoğan hemşiresi ve kat hemşiresi desteğinde gerçekleşmiştir. Hastanede nöbette bulunan kadın doğum ve çocuk hastalıkları uzmanları da kısa sürede gerekli müdahaleleri yapmıştır. Doğum süreci tıpta 'presipite doğum' olarak bilinen ani ve hızlı gelişen bir tabloya uymaktadır” ifadelerine yer verildi.