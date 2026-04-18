Türkiye’de nüfusun büyük bir bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Kamu ve özel hastanelerde geçerli olan bu sistemde, özellikle özel sağlık kuruluşlarının talep edebileceği fark ücretleri yasalarla sınırlandırılmış durumda.

Türkiye Gazetesi yazarı SGK uzmanı İsa Karakaş, vatandaşların özel hastanelerde sahip olduğu hakları ve ödeme yükümlülüklerini detaylandırdı.

İLAVE ÜCRETLERDE %200 SINIRI VE ONAY ŞARTI

Özel hastanelerin hizmet bedellerinde sınırsız artış yapamayacağını belirten Karakaş, SGK’nın bu konuda bir üst sınır belirlediğini hatırlattı. Mevcut düzenlemeye göre:

Üst Sınır: Özel hastaneler, SGK’nın belirlediği hizmet bedelinin en fazla 2 katını (%200) ilave ücret olarak talep edebilir.

Yazılı Onay: Hastanenin işlem yapmadan önce hastadan "İlave Ücret Onay Formu" alması zorunludur.

Şeffaflık: Alınacak fark ücretlerinin hastane tabelalarında görünür şekilde yazılması gerekir.

Üniversite Hastaneleri: Öğretim üyeleri için ödenecek fark tutarı asgari ücretin iki katını geçemez.

TAMAMEN ÜCRETSİZ OLAN HİZMETLER

Bazı sağlık durumları ve tedavi süreçlerinde özel hastanelerin ilave ücret talep etmesi yasaklanmıştır. Yasalar gereği şu hizmetlerden ücret alınamaz:

Acil Durumlar: Hayati tehlike arz eden durumlardaki ilk 24 saatlik süreç.

Yoğun Bakım ve Yanık: Hayat mücadelesi verilen bu birimlerdeki tedaviler.

Kanser Tedavisi: Kemoterapi, radyoterapi ve radyoizotop işlemleri.

Yeni Doğan: Bebeklerin doğum sonrası ilk sağlık hizmetleri.

Nakiller: Organ, doku ve kök hücre nakilleri.

Kronik Hastalıklar: Diyaliz ve (istisnalar hariç) kalp cerrahisi işlemleri.

Ayrıca şehit yakınları, gaziler, İstiklal Madalyası sahipleri ve harp malullerinden hiçbir şekilde ilave ücret talep edilemez.

ACİL SERVİS KULLANIMINDA '24 SAAT' DETAYI

Acil servis başvurularında en çok merak edilen konulardan biri olan ücretlendirme hakkında Karakaş, 24 saat kuralına dikkat çekti. Acil girişimsel işlemler ve ilk 24 saatlik gözlem süreci tamamen ücretsizdir.

Ancak hastanın durumu stabil hale geldikten sonra hastanenin "Acil hâl bitti" formu imzalatması gerekmektedir. Durumu acil olmadığı halde sadece sıra beklememek için acil servisten giriş yapan hastalardan ise ücret talep edilebilmektedir.

HAK ARAMA YOLLARI VE TAKİP ADIMLARI

Vatandaşların fazla ücret ödediğini düşündüğü durumlarda izlemesi gereken adımlar ise üç aşamada özetleniyor:

-Hastaneden mutlaka ayrıntılı fatura ve hizmet dökümü istenmelidir.

-SGK’nın internet sitesindeki ilgili uygulamalardan ödenmesi gereken yasal tutar kontrol edilmelidir.

-Haksız ücret alımı kesinleştiğinde ALO 170 hattı aranmalı veya SGK’ya dilekçe ile başvurulmalıdır.

İsa Karakaş, hastaların bilinçli hareket etmesinin önemini vurgulayarak şu uyarıda bulundu: "İmzaladığınız her kâğıdı okuyun, ödediğiniz her kuruşun faturasını isteyin. Devlet hakkınızı yasayla koruyor, siz de bilginizle koruyun!"