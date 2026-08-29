Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından belgelendirilen hastaneleri kapsıyor. Belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda akredite olan özel hastanelerin olağan denetim takvimi derecelerine göre ertelenecek:

Platin ve Altın Kategori: 3 yıl boyunca olağan denetimden muaf.

Gümüş Kategori: 2 yıl boyunca olağan denetimden muaf.

Bronz Kategori: 1 yıl boyunca olağan denetimden muaf.

Olağan denetimlerden muaf tutulan bu kurumlar için şikâyet, ihbar veya acil gereklilik hallerinde yapılan olağan dışı denetimler ise eksiksiz şekilde uygulanmaya devam edecek.

RÖNTGEN CİHAZLARINDA HİZMET ALIMI DÖNEMİ

Hastanelerdeki teknik ekipman standartlarında da esnekliğe gidildi. Özel hastanelerin bünyesinde en az 500 mA gücünde bir röntgen cihazı veya bir adet seyyar röntgen cihazı bulundurması zorunlu kılındı. Hastaneler, bu şartı kendi cihazlarını satın alarak sağlayabilecekleri gibi, yerinde hizmet alımı yoluyla da karşılayabilecek.

LABORATUVAR ŞARTI DEVAM EDİYOR, DIŞARIDAN HİZMET YOLU AÇILDI

Özel hastanelerin faal olduğu uzmanlık dallarına yönelik tıbbi biyokimya veya tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı açma zorunluluğu korunuyor. Ancak belirli bir alanda ihtisaslaşan hastaneler, bu hizmeti mevzuata uygun faaliyet gösteren ruhsatlı dış tıbbi laboratuvarlardan hizmet alımı yoluyla temin edebilecek.

Ayrıca laboratuvar açmak isteyen ancak uzman kadrosu bulunmayan hastanelere, talep etmeleri durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili uzman tabip kadrosu tahsis edilecek.

MUAYENEHANE HEKİMLERİNİN HASTALARINA VAKA BAZLI ÖZEL İZİN

Sözleşmeli hastanelerde muayenehaneden gelen hastaya planlanan müdahalenin yapılamadığı durumlar için esnek bir çözüm getirildi. Hekimin talebi üzerine, işlemin başka bir özel hastanede gerçekleştirilebilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin verilebilecek. Acil durumlar, mesai saatleri dışı ve tatil günlerini kapsayan bu süreçlerin detaylı usul ve esasları Bakanlıkça duyurulacak.

ESKİ HASTANELERE FİZİKİ ŞART STANDARTLARINDA İSTİSNA

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 30 Ocak 2025 tarihinden önce ruhsat alan mevcut özel hastaneler, yönetmelikte belirtilen yeni fiziki şart zorunluluklarından muaf tutuldu. Ancak bu tarihten sonra hastanede yapılan fiziki değişiklikler ve geçiş hükümleri kapsamına giren durumlar söz konusu muafiyetin dışında kalacak.