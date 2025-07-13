CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 36’ncısı için Adıyaman'daydı.
Miting öncesi geçtiğimiz gün hakkında ev hapsi kararı verilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi evinde ziyaret etti.
CHP lideri Özel'i Adıyamanlılar ilginç bir şekilde karşıladı.
Yola dizilen Adıyamanlı vatandaşlar, Belediye Başkanı Tutdere'nin ayağına takılan kelepçeye tepki olarak ayaklarına zincir bağladı.
Özel, kalabalığa tek tek selam vererek, Başkan Tutdere'nin evine geçti.
TANAL DA AYAĞINA İP BAĞLAYARAK PROTESTO ETTİ
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin aldığı ev hapsi cezasına tepki olarak Tutdere’nin evinin önünde bekleyen Adıyamanlılarla ayağına ip bağladı. Tanal, "Bu ev hapsi cezası, bileklerinin kelepçelenmesi; hukuka aykırıdır" dedi.