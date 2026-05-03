Bala Ateş IRMAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Millet İradesi’ne Sahip Çıkıyor mitinglerinin 107’ncisini düzenlediği Karabük’te halka seslendi. “O sandık gelecek, bu iktidar değişecek” dedi. Özel şunları söyledi:

“Onun için Atatürk’ümüzle derdi olmayan, bayrağımızla derdi olmayan, Cumhuriyet’le derdi olmayan herkesle birlikte olmaya, yan yana durmaya, kol kola yürümeye kararlıyız. Gün demokratların, cumhuriyetçilerin, milliyetçilerin, Atatürkçülerin birbiriyle didişme, mücadele etme değil; gün onun emaneti sandığa ve Cumhuriyete sahip çıkma günüdür.”

RAYLAR İNGİLİZ’DEN

- Karabük Demir Çelik Fabrikası (Kardemir) dünyanın en kaliteli çeliğini, dünyanın en kaliteli tren yaylarını üretiyor. Türkiye çok gecikmeli olarak hızlı trenler yapıyor. Hızlı tren ihaleleri veriyor. Verilen ihalelerde hızlı trenlerin rayları Karabük’ten değil, İngiliz firması British Steel’den alınıyor. Böyle bir akıl yönetiyor ülkeyi.

- Türkiye’yi 100 yıl sonra bir kez daha kurtarmak için hep beraber çalışacağız. 81 ilde, 973 ilçede sokağa çıkıyoruz, meydana çıkıyoruz, köylere, kahvelere, kapı kapı evlere, fabrikalara ve tüm vatan sathına yayılıyoruz. Tarihin en uzun ve en kalabalık seçim kampanyasındayız.

TRUMP’TAN KORKMA

- Erdoğan, Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail saldırısıyla ilgili bir cümle kurmadı. Niye kurmadı? Çünkü Trump ve Netanyahu yönetimiyle sözde Gazze barış masasında oturuyor.

- Buradan Erdoğan’ı bir kez daha uyarıyorum: Artık Donald Trump’tan korkma, Allah’tan kork! Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı, 3. Genel Başkanımız Bülent Ecevit nasıl Yaser Arafat’ın dimdik arkasında durduysa, biz de öyle Filistin’in ve o mazlum halkın arkasındayız!

‘İnanamadım, devlet hastanesi yok’

“Karabük’te şu anda... Okudum, inanamadım, sordum; devlet hastanesi yok. Devlet hastanenizi 2012 yılında yıkmışlar. 2015’te de 5.000 Evler’deki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ni yıkmışlar. Yıllar geçmiş, yenisi yapılmamış. Kronik hastalıklar, bilhassa kanser hastaları Ankara yollarında helak oluyor. 2017’de Eskipazar’a bir hastane yapmışlar, yanlış zemin etüdü yüzünden 2019’da kullanılamaz hale gelmiş. 154 milyon lira çöpe gitmiş. Yenisi için 311 milyon liralık yeni bir ihale yapılması gündemde.”

İlk 100 günde emeklilere söz

“Emekliler için en önemli vaadimiz Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında ilk yıl 100 gün içinde en düşük emekli maaşı bir asgari ücrete çıkarılacak.

AKP iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti, o maaşla sekiz çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün en düşük emekli maaşı iki çeyrek altın alamıyor. Bugün ortalama emekli maaşı 23 bin lira. Bütün emeklilere söylüyorum, AKP sizi boş bir kola kutusu gibi ezip ezip ezip en aşağıya yaklaştırmış.”

Gerçek enflasyon

“Buradan bütün emeklilere de bütün emekçilere de sesleniyorum, mutlaka ve mutlaka gerçek enflasyon rakamları hesaplanarak, doğru bir ara zam yapılmalıdır. Aksi takdirde bütün emeklilerin, bütün emekçilerin ayağa kalkması ve bu meydanları, bu sokakları bu iktidara dar etmesi gerekmektedir.”

KARABÜK’E KAPKAÇ YAPMIŞLAR

Özel: “11.5 milyar lira vergi toplayacaksın, 1.5 milyarı burada bırakıp 10 milyarına kapkaç yapacaksın. Karabük’ün hakkına kapkaç yapmışlar.”

Vahşi madenciliğe karşıyız

Giderayak orman katliamı yapıyorlar

“Bugün 3 Mayıs, seçimler iki yıl sonra en geç 14 Mayıs’ın olduğu hafta yapılmak zorunda ve birileri giderayak talan yapmaya çalışıyor.Maalesef Eflani’de, Ovacık’ta ve Safranbolu’da 5 maden ruhsatıyla ve 7 bin 200 futbol sahası büyüklüğünde yeri madenlere açarak hem büyük bir çevre katliamı yapılıyor hem de Karabük gibi bir yerde ormanlar katlediliyor.”

“Birileri giderayak Karadeniz’i, özellikle Ordu’yu, Giresun’u ve Karabük’ü inanılmaz bir madencilerin talanına açmış durumda. Buradan AK Parti’ye, MHP’ye geçmişte oy vermiş, gönül vermiş bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu ormanlar giderse geri gelmez! Madenlere karşı değiliz ama vahşi madenciliğe karşıyız.”

Köylüler işçileştirilmeyecek

Orman köylülerine yeni kanun vaadi

“Karabük’ten, Kardemir işçisinden sonra ikinci sözümüz de orman köylülerine olsun. Orman köylüleri için yepyeni bir modelle kooperatiflerin desteklenmesi, öyle dışarıdan gelen zengin şirketlere ihaleyle kesim işleri verilip köylünün işçileştirilmesi değil; kendi sorumluluk alanlarında yangınla mücadele etmesi, gençleştirme, budama işlerinin yapılması, her türlü sanayi ormancılığı için görevin üstlenilmesi için orman köylülerine yepyeni bir kanunla yepyeni bir sayfa açacağız.”

Mitinge katılan halk içini döktü

ADALET İSTİYORUZ: “Adalet için buradayız. Adaletin olmadığı yerde cinayetler, hayat pahalılığı olur. Terör okullara kadar girmiş ise büyük bir tehlikedir bu. Emekliler kan ağlıyor. Onun için buradayız. Yeniden seçim olması için buradayız. Adaletin olmadığı yerde hiçbir demokrasi olamaz. Benden daha az olan aylık alan arkadaşlarımız var. Onları da düşünmek zorundayız.”

ERKEN SEÇİM ŞART: “Erken seçim istiyorum. Ekrem İmamoğlu da çıkacak, ben onun suçlu olduğuna inanmıyorum. Adaletin olduğuna inanmıyorum. İktidar partisinde yapılan hırsızlıklar, yolsuzluklar yakalanmıyor. Adalet herkese lazım. Türkiye’nin geleceği için bir an önce erken seçim yapılmalı. Yeter artık bu haksızlığı çektiğimiz, yeter. Canımıza tak etti.”

EMEKLİ PERİŞAN: “Ben emekliyim, milli hasıladan payıma düşen parayı almıyorum, onu kestiler. Her ayın 3’ünde bana enflasyon oranına zam veriyorlardı, onu da kaldırdılar. Emekliyi perişan ettiler. Bu iktidar gidecek. Kısa zamanda gidecek. Artık yorulduk, 25 senemizi yedi. Türkiye’nin en büyük sorunu ekonomi. Adam gidiyor ekmek alamıyor, simit alamıyor ne hale geldik!”

TRT’DE YAYINLANSIN: “Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun arkasında dimdik durduğumuzu göstermek için buradayız. Başka bir yerlere baksınlar, öküz altında buzağı aramasınlar artık. Adam suçsuz. Suçlu olsa TRT’den niye yayınlamıyorlar duruşmaları? Başkanımızın arkasındayız. Doğru ve dürüst olduğuna inanıyoruz.”

MİLLET EVE HAPSOLDU: “Türkiye’nin en büyük sorunu geçim sıkıntısı, adaletsizliğin olması ve özgürlüğün bulunmaması. Millet evine hapsoldu, milyonlarca insan parasızlıktan sokağa çıkamıyor. Bir yere oturup bir arkadaşıyla bir çay, bir kahve içemiyor.