ABD Başkanı Donald Trump, 2025'te YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yalanladığı Boeing uçak alımı haberini resmen açıkladı.

Trump bugün yaptığı açıklamayla Türkiye ve Bangladeş’in toplam 111 Boeing uçağı için kesin sipariş verdiğini, 50 uçak için de opsiyon bulunduğunu belirtti. Trump anlaşmanın “on milyarlarca dolarlık satış ve devasa ihracat” anlamına geldiğini kaydetti.

ERDOĞAN ÖZEL'İ YALANLAMIŞTI

Trump'ın açıklaması, YENİ Parti lideri Özel'in Eylül 2025’te Erdoğan’ın İstanbul’da Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. ile görüştüğünü ve görüşmenin Beyaz Saray'dan randevu almak amacıyla yapıldığı iddiasını gündeme getirdi. Özel Erdoğan’ın Trump Jr.’a, “Bana bir randevu ayarlarsanız, Trump’la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika’dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum” dediğini iddia etmişti.

Erdoğan ise Özel'e verdiği yanıtta, “Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor” demişti.

TEMELLERİ 2025'TE ATILDI

THY ile Boeing arasındaki anlaşmanın temeli bir yıl önce atılmış ve Erdoğan ile Trump’ın 25 Eylül 2025’te Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından THY, Boeing’den 50’si kesin ve 25’i opsiyonlu olmak üzere toplam 75 adet 787-9 ve 787-10 tipi geniş gövdeli uçak alınacağını açıklamıştı.

Türk Hava Yolları (THY), ABD’li uçak üreticisi Boeing’den 150 adede kadar 737 MAX tipi uçak alımını kesinleştirmiş oldu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 100 uçak için kesin sipariş verildiği ve 50 uçak için de opsiyon hakkı alındığı kaydedildi. Uçakların teslimatının ise 2033-2037 yılları arasında teslim edilmesi öngörülüyor.