CHP lideri Özel gündeme dair kritik açıklamalar yaparken, "İsim konuşmak doğru değil. Ben değilim, kendi adıma söyleyeyim. Ben kendimle ilgili hesabı, kitabı düşünce duyguların, hırsların, aklın öne geçebilmesinden endişe ederim. Seçim akşamı iktidarı değiştirmiş partinin genel başkanı olarak teşekkür konuşması yapmaya talibim. Bunun dışında bir hesabım yok" dedi. Özel CHP'nin Atatürk çizgisinden uzaklaştığını ima edenlere de sert yanıt verdi. Komisyona neden girmediğini de ilk kez açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel açılamalarında şu ifadeleri kullandı:

'SEÇİMİ KİM ALACAKSA ONU ADAY YAPARIZ'

"Ekrem Bey'in adaylığıyla ilgili şunu söyleyeyim; gazeteci arkadaş 'adayınız kim?' diyor. Ekrem İmamoğu... Yasak gelirse mücadele edeceğiz... O gün geldi, aday olamıyor, en doğru adayı belirleriz diyoruz. Vay efendim yeni bir tartışma başlıyor, kendi mi aday olacak diye... Ben en doğru adayı belirlemek ile mükellefim. Bunu da kendi başıma yapmadığımı biliyorsunuz.

Adayı değiştirecek olursak da tekil bir karar vermem. En doğru kararı veririm. Gümbür gümbür, seçimi kim alacaksa onu aday yaparız."

"Seçimi kimle kazanırsak adayı onu yapıyor" diyen Özel'e, "Siz kazanırsanız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben kendim ile ilgili böyle bir noktada, noktalı virgül koyduğum anda mesele zaten Özgür Özel kendi aday olacak noktasına gelir ve kilitlenir. Bunu yapınca da seçimi kaybedersin. Ondan sonra duygusal kopuş, bunu nasıl aşacağız?"

'SEÇİMİ KAYBEDERSEK SİYASETİ BIRAKIRIM'

"Ben seçimin ertesi günü, iktidar değişti ve Tayyip Erdoğan yerine bir cumhurbaşkanı seçtiysek partinin başındayım ve tarihin en büyük başarısının sahibiyim" diyen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ün partisini 100 yıl sonra yine iktidara taşımak... Bundan daha büyük bir başarı olmaz. Değilse partiyi kongreye götüreceğim zaten, o kadar net. Siyaseti bırakırım, bir gün durmam. Ben bu sözü 5 Kasım Kurultay'ında verdim"

CHP'NİN KOMİSYONA KATILMASI

Komisyona Türkiye'yi kurtarmak için girdik. Bu komisyon fikrinin sahibi CHP'dir. CHP ilkeli bir parti, böyle bir konu varsa Meclis'e gelin demiş. Meclis'in ana muhalefet, Türkiye'nin birinci partisi kendi önerdiği komisyona girmeyecek böyle bir şey olmaz. Bu komisyon CHP'nin önerdiği ve öngördüğü gibi çalışmazsa CHP bu komisyonda olup olmamayı yeniden değerlendirir. Ya bütün partiler eşit temsil edilsin, böylelikle kendi kendilerine karar alma tekeli ortadan kalksın, ya da nitelikli çoğunlukla olsun.

ÜYELER HENÜZ BELLİ DEĞİL

Bu komisyon kanun yapmayacak, önerilerde bulunacak. Komisyon üyeleri ise henüz belli değil.

TANJU Ö ZCAN SINIRINI AŞTI

Kendi sınırlarını aştı Tanju, 'şer ittifakı' tanımı doğru değil. CHP'nin Meclis'te kurulacak komisyona katılımıyla ilgili sınırlarını aştı.

'İKTİDARIN EKMEĞİNİ YAĞLAYANLAR BİZE ATATÜRKÇÜLÜK ÖĞRETEMEZ'

Whatsapp grubuna 'hükümet hakkında olumsuz KJ görmeyeceğim' diye yazıların yazıldığı televizyonları gördük. Bu Kanallara CHP'li diye çıkanlar bize Atatürkçülük öğretiyor. Ya kardeşim CHP'de kargaşa çıkartıp iktidarın ekmeğini yağlayan kanaldan yağlı ballı maaşlar alan adam dönmüş bize; Atatürk resmini kaldırmakla ilgili bir şey söylemeye çalışıyor.

O salon başka bir fonksiyon kazandı. Eğitim salonuydu şimdi basın toplantısı için kullanılacak. Şimdi İmamoğlu aramızda olmadığı için kürsünün arkasına İmamoğlu konulmuş ki 'bu toplantılar İmamoğlu' adına yapılır anlamı taşısın diye. O bina tamamıyla Atatürk fotoğraflarıyla dolu bir bina.

ÇELME TAKANLARA DÖNÜP BAKMAYACAĞIZ

Herkes çelmecileri de iktidara yürüyenleri de görsün. Bize çelme takanlara dönüp bir daha bakmayacağım. Biz iktidara yürüyoruz, suni gündemlerle meşgul olmayın, lüzumsuz tartışmalarla boğulmayın. Türkiye'nin son şansı olan bu partiyi iktidar yapmaktan başka gayemiz yok

MHP kadar Türk milliyetçiyim, DEM kadar Kürtlerin geleceğini savunuyorum. Arap kökenli vatandaşlarımızı da sımsıkı sarıyorum. Hepsinin temsilcilerine de saygı duyuyorum. Bu Cumhuriyet siyasetin her kanadına alan açmak için kuruldu. CHP olarak bir kimliği kimseye bırakmayız, bütün kimliklerin temsil edildiği bir partiyiz. Öyle bir şey tarif ediyorlar ki, abuk subuk konuşuyorlar. Ben o çok milliyetçilik taslayanların hepsinden daha çok mililiyetçiyim; Atatürk milliyetçisiyim.

'ERDOĞAN KOMİSYONDA OLMAMIZI İSTEMİYOR'

Erdoğan CHP'nin o komisyonda olmamızı kesinlikle istemiyor. 'Özel gel de geçmiş günahlarını dök' diyerek gelmemiz için tahrik ediyor. 104 kişiyi benim yönettiğim Türkiye'de mi garın önünde öldürdüler? benim yönettiğim Türkiye'de mi PKK 23 yıldır bu noktaya getirdi? Benimi yönettiğim Türkiye'de mi IŞİD patlattı? Benim yönettiğim Türkiye'de mi tankını uçağını altına verdiğim FETÖ gelip Meslis'i bombaladı? Sonra bana gelmiş kefaret öde diyor.

CHP'liler çözüm dendiğinde hep destek verir ve annelerin gözünün yaşı dinsin der. Geçen çözüm sürecinde CHP destek verdi Devlet bey karşıydı. Şimdi geçen dönemde karşı olanlar çözüm sürecinde. Keşke o gün başarılabilseydi. Binlerce insan katledildi. Türk'ün de Kürt annelerin de gözü yaşlı kaldı.

Biz şuradan bakıyoruz teröre karşı değil asgari ücrete ve gelişmeye karşı bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu konuşanlar ne diyor ya? Bu süreç samimiyetle desteklenmesi gereken süreç. Erdoğan'ı hiçbir konuda samimi bulmuyorum. Ama bu süreç sonuna kadar desteklenmesi gereken bir süreç.

'CHP İMRALI'YA HEYET YOLLAMAZ'

Selahattin beyi geçen sene Eylül ayında ziyaret ettim. Bugün Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edeceğim. CHP imralı'ya heyet yollamaz. Bizim ne işimiz var adaya heyet yollamakla? Meclis en üst mercidir. Her şey Atatürk'ün kurduğu Meclis'te konuşulur.

İBRAHİM KALIN'LA GÖRÜŞME

Ben İbrahim beye bu süreçten ne anladığımı, nasıl yürütülmesi gerektiğini, gördüğüm riskleri anlattım. O da benim bazı sorularıma yanıt verdi. MİT Başkanlığı görevinde olan birinin yapması gereken konuşmayı o ciddiyetle yaptık. Ben olumlu sonuçlarını aldım.

'HAKAN FİDAN HER GÜN TİKTOK ÇEKİYOR'

Bir önceki müsteşar bana 'Yunan'ı destekliyorsun' dedi, ben de ona TikTok'çu diyorum hangisi daha ağır? Beni başkanı iken zehirlediler diyen kötü bir MİT başkanıydı. Çok kötü bir Dışişleri Bakanı.

'ŞAİBELİ KURULTAY SONUÇ DOĞURMAZ'

Kemal beyle olan ikili diyaloğumuza gelince; ben 9 yıl boyunca bir kez bir yakınımın rahatsızlığı dışında kurultaya katılmadığım olmadı. Kemal bey ile aramızda n ufak bir olumsuz diyalog geçmedi geçemez, saygısızlık etmem. Yine olduğum bir yere gelse kapıda karşılar kapıda uğurlarım.

'KURULTAY DAVASI YA REDDEDİLİR YA ERTELENİR'

Şaibeli kurultay meselesi lafı sonuç doğuracak bir şey değil. Süreç odaklı ve CHP'yi tartıştırmaya yönelik bir şey. Ben hep 'hiçbir şey olmaz' arkadaşlar dedim. Şimdi söylüyorum çok net. 15'inde de o mahkeme ya reddedilir ya da ileri tarihe ertelenir. CHP'yi delegenin seçmediği kimse yönetemez. Ben parti içinde de demokrasi insanıyım.

'185 SANDIK GÖREVLİSİ ATADIK'

Sandık görevlilerimize beraber seçime hazırlıklarımızı yapmaya hazırız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tam iki buçukuncu yılı nedeniyle 2 Kasım tarihi belirlendi. Ben diyorum ki 'kötü yönetiyorsun' o da diyor ki 'ben 5 yıllık yetki aldım'.

Sineyi millet tartışmasını yapanlar bazı anayasal gerçekleri bilmiyorlar. Sineyi millet meselesinde genel seçim değil ara seçim geliyor. Bunu bilmedikleri için 'neden sineyi millet' yapmıyorsunuz diyorlar.

SİZ BU GÖZALTI DALGALARINI NEDEN YAŞIYORSUNUZ?

Bizle baş edemedikleri için nasıl başarılı nasıl kararlı olduğumuzu bildikleri için bunu yapıyorlar. Hala erken seçimi zorlamak için de bir irademiz var.

"Hangisine dokunsanız bin tane şey anlatırım. Hepsi yalan hepsi iftira Kemal beye de iftira atılıyor. Hırsızın CHP'li AKP'li olmaz. Biz bu insanlardan kefil olmasak birlikte yürür müyüz?

Mansur Başkan güzel bir çalışma yapmıştı. Aziz İhsan Aktaş kimden ne ihale almışsa sayısal verilerle dökmüş bu ihalelerin yüzde 84'e AKP'lilerden yüzde 16'sını CHP'lilerden almış. Belediyeyi bizden aldıktan önce de sonra da aynı yürütmüş.

'YALANLAR ÜZERİNE ADAM TUTUKLUYORLAR'

Bizim arkadaşlarımız her fırsatta bu işleri kendileri yapıp istihdam yaratmak istiyor. AKP modeli taşeron çalışıyor. AKP'nin getirdiği sistem bunları zorluyor. Bir adam var, İhsan Aktaş her yerde aynı yalanı atıyor. Bunun üzerine adam tutukluyorlar.

İLERLEYİŞ VE EKİPLERE DAİR...

Bir Cumhurbaşkanlığı aday ofisi var. aday içeride ama oradan da kampanyasına hazırlanıyor içeride de çalışıyor. Burayı koordine etmek için partiden, gruptan ve İBB tarafından biri görevlendirildi. Bu arkadaşlar uyumlu çalışmak için kolaylaştırıcılık yapıyorlar. Grupta da grup başkan vekillerimiz çalışıyor."