İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Bugün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Beylikdüzü Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında vatandaşlara seslendi. Beylikdüzü Belediyesi aynı zamanda İmamoğlu'nun ilk belediye başkanlığı görevini üstlendiği yer.

Özel'in burada yaptığı konuşmada öne çıkanlar şöyle oldu:

"Recep Tayyip Erdoğan ben futboldan anlarım diyordu. Biz Ekrem İmamoğlu'nun ona ilk golü Beylikdüzü'nde attığını hatırlatalım. İmamoğlu gol yemez, maç kazanır. İmamoğlu bir kez daha kazanacak.

"İSTANBUL'U KAZANAN TÜRKİYE'Yİ KAZANIR"

Ben iki gündür Saraçhane'den çıkmıyorum. İmamoğlu'nun bir kez daha kendisini yeneceğini biliyor. Erdoğan, dün gece uykusundan çok derin bir sesle uyandı. Bir daha uyuyamadı. O ses hiçbirimizin değildi kendi sesiydi. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır sesiydi. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Ne Ekrem ne Murat beyden hırsız ya da yolsuz çıkar. Sen kendi atadığına hırsız demişsin. Bu vatan sana değil evlatlarına inanır.

"BU MEYDANLARI DOLDURAN BİZ DEĞİLİZ SİZİN HAKSIZLIĞINIZ"

Son sözüm de Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na. Ben dün akşam yaptığım çağrıyı tekrar ediyorum. Korkaklar yalana sarıyorlar. Tweet atıp açıklama yapıyorlar. Sokak çağrısına sorumsuzluk diyorlar. Demokratik şekilde sokaklara akmaya, evlatlarımıza sahip çıkmaya çağrıdır. Bunu sokağa davet diyenlere sesleniyorum; Bu meydanları dolduran biz değil sizin hukuksuzluğunuz ve haksızlıklarınızdır. Anayasaya rağmen polise kanunsuz emirler verenler, yasaklanmayacak gösterileri yasaklayanlar, öğrencilerin karşısına polisi dikenler ve polisi İstanbul'un polisleri yetmeyince Ankara'dan buraya getirdiği polisleri 12 saat çalıştırıp perişan edenlere bu halk sahip çıkar. Devleti suç örgütü gibi yöneten sizlerden ne devlet adamı ne millet adamı olur. Hadi oradan işinize!

"KANUNSUZ EMİLRERİ POLSİMİZE ZARAR VERMEDEN YIKIN GEÇİN"

Asla korkmuyoruz. Sinmeyeceğiz. tek uyarım var. Her türlü tepki haktır. Tahrik edilseniz de ne bir polisimize ne de yanımızda olan ama devlet tarafından olan devletin içine sızan bir takım yapıların, algı operatörlerinin yapacağı işlere siz engel olun. kanunsuz emirleri yürüyün geçin polisleri değil. polisimize memurumuza kötü şekilde saldırma, tartaklama... Onlar bizim işimiz değil. Kanunsuz emirleri polisimize zarar vermeden yıkın geçin. Bir sonraki cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu'dur. Bugün bir darbe girişimi ile karşı karşıyayız. Bir sonraki hükümete iktidara darbe girişimi vardır. Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu'nu milletimize emanet ediyorum. Haklıyken haksız duruma düşmeden, zarar vermeden yıkmadan dökmeden Ekrem İmamoğlu'nu size emanet ediyorum. yolumuz açık olsun"