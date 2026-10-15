YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Davası'nın duruşması sonrası Ekrem İmamoğlu ile yaptığı kısa sohbeti anlattı. Özel, İmamoğlu'nun salondan çıkarılırken ailesini, arkadaşlarını ve kendilerini selamlayarak “Her şey çok güzel olacak” dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 53'ü tutuklu 436 sanıklı davada yargılama sürüyor. İmamoğlu, bir gün önce başladığı savunmasına devam etti.

Duruşmanın ardından salon çıkışında gazetecilere açıklama yapan Özel, İmamoğlu'nun kendisini dikkatle dinleyen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

ÖZGÜR ÇELİK'E BAŞARI DİLEDİ

Özel'in aktardığına göre İmamoğlu, Özgür Çelik'e cumartesi günkü seçiminde başarılar diledi. Savunmasının cumartesi gününe uzayabileceğini belirten İmamoğlu, uzamaması halinde kongreye gitmeyi düşündüğünü söyledi. Çelik de İmamoğlu'nu pazar günü oy kullanmaya davet etti.