İsmail Kahraman: Silah arkadaşım

AKP’nin önemli ismi ve dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, 15 Temmuz’da CHP lideri Özgür Özel’in darbecilere direnmesi büyük bir övgüyle anlattığı anlar da ortaya çıktı. Kahraman’ın Özel’e, “Silah arkadaşım” diyerek seslendiği görüldü.

Özel, darbeye direnen Meclis’te dönemin Başkanı Kahraman’ın sağındaydı

MİLLİ GÖRÜŞ GÖMLEĞİ

Kahraman, Meclis’te oluşan tabloyu anlatırken şunları söyledi: “80 kişi AK Parti. 16 kişi CHP. 10 kişi MHP. 103 kişi... 110 kişi. Ve rozet herkeste ay yıldız. A parti, B parti, C parti, yok öyle bir şey. A parti, B parti yok. Tam bir bütünlük oldu. Onu o gece sağladık. Ve divandaki iki kâtip arkadaşı kaldırdım, onları yolladım. Harf sırasına göre grup başkanvekillerini aldım. Üç tane grup başkanvekili.” Kahraman, CHP Lideri Özgür Özel’in o gece Meclis’e ceketsiz geldiğini, dönemin AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın’ın ceketini Özel’e verdiğini de anlattı: “Özgür Özel geldi, bizim Ahmet Bey dedi ki ona; ‘Özgür Bey biraz sonra basın gelir, gömlekle olmaz. Vücudumuz aynıdır, ceketimi giy’ dedi. O aldı ceketi, ve giyerken... Kadere bak! Milli Görüş gömleğini giymek de varmış! Türkiye’nin işgal harekatıydı. Büyük badire atlattık. Cenab-ı Hak yardım etti.”