CHP’de Özgür Özel ekibi “Son ana kadar partide kalma eğilimde” olduğunu açıkladı ancak “Milleti seçeneksiz bırakamayız” diyerek yeni partinin kapısını da kapatmadı. CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özel’e yakın bir kurmayı SÖZCÜ’ye bundan sonraki yol haritasını anlattı.

Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz’a kadar beklenecek ve yeni partinin durumu netlik kazanacak. “YÜRÜYÜŞ” isminden vazgeçilirken “YOL” adı gündeme geldi. Yeni partide 20 milletvekilinin olması ve TBMM’de Grup kurması öngörülüyor. Özel ve diğer vekiller ile partililerin seçim yeterliliğine sahip Anadolu Birliği Partisi’ne geçmesi, 10 vekilin ise CHP’de kalması planlandı.

99 İMZA GEÇERLİ

Özel ekibinin kurultay amacıyla topladığı 833 imzadan 99’unun geçerli sayıldığı öğrenildi. Genel Merkez, imzacıların farklı dönem delegeleri olduğunu ve kurultay toplama talebi yapma yetkilerinin olmadığını savunuyor.

Özel ekibi kurultay amacı ve çağrı heyeti atanması talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru için de çalışıyor. 20 Temmuz’da adli tatil başlayana kadar mutlak butlan davası ile ilgili Yargıtay bir karar verirse kurultayın toplanmasında engel kalmayacak. Özel’e yakın bir isim SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada gelişmeleri şöyle özetledi:

“Özgür Özel’in ilk kongrede Genel Başkan olması planlanıyor. Belediye başkanları ilk aşamada yeni partiye geçmeyecek. Genel Merkez arkadaşlarımızı ihraç ederek bizim yeni partimizin tabanını oluşturuyor.”

ÖZGÜR ÖZEL FINANCIAL TIMES İÇİN KALEME ALDI

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, NATO Zirvesi öncesi ekonomi ve siyaset konularına odaklanan, Londra merkezli Financial Times’a bir yazı kaleme aldı. Yazının girişinde Özgür Özel “ Türkiye’nin ana muhalefet partisi olan CHP’nin lideridir” şeklinde tanıtıldı. “Erdoğan’ın demokrasiye saldırısı, Türkiye’nin müttefikleri için de tehdit” başlıklı yazıda Özel, Erdoğan’ın muhalefete yönelik baskılarının yalnızca Türkiye demokrasisi için değil, NATO müttefikleri ve bölgesel istikrar açısından da tehdit oluşturduğunu dile getirdi ve “Türkiye’nin müttefiklerinin, ülkemizin siyasi gidişatını belirleme hakkı yoktur. Türkiye’nin demokratları, demokrasinin yurt dışından ithal edilmesini istemiyor. Ancak hiçbir ülkenin stratejik değeri, demokrasisinin yıkılmasıyla artmaz” ifadelerini kullandı.

Alevilerle bir araya geldi

Özel, geçen hafta Garip Dede Cemevi’nde On Muharrem Orucu programına katıldı. Burada Alevilerle bir araya gelen Özel’e ilgi yoğundu.