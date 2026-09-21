YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova’da süs bitkileri üreticileriyle, çiftçilerle, emeklilerle bir araya geldi. Yeni Parti’ye katılan Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ile Subaşı Belde Belediye Başkanı Turan Canbay’a rozetini takan Özel, son derece iddialı bir hedef açıkladı:

-Bizim YENİ Parti olarak üç hedefimiz var. Biri; 50+1, birisi 60+1. 50+1 ile iktidar olmak. 60+1 ile Cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz.

‘KARA DÜZEN BİTECEK’

-Sonra da güçlü bir Parlamenter Sisteme, denge ve denetleme sistemleriyle güçlü bir rejim inşasına ihtiyaç var.

-Yeni Parti’nin kapısı herkese açık. Yeni Parti’yi bir partimiz olsun diye değil iktidar olsun diye kurduk. Yeni Parti muhalefeti reddedenlerin iktidara yürüyenlerin partisidir.

-AK Parti’nin kara düzenine inat Yeni Parti’nin yeni düzeninde böyle köprüye geçiş garantisi değil, çiftçiye geçim garantisi vereceğiz.

-Kentlerin 50-75 yıllık planlarla ele alınması gerekiyor. Rant üzerinden değil ülkenin menfaatleri üzerinden planlama yapılacak.

‘KUR ÇOK YÜKSEK’

-Asgari ücretin işveren açısından yüksek, çalışan açısından ise düşük kalıyor. Kur seviyesi de ihracatçıların rekabet gücünü kırıyor.

-Türkiye’nin plansız yönetiliyor. Özel, Devlet Planlama Teşkilatı’nın kapatıldı. Programımızda Türkiye Planlama Kurumu kurulması var.

-Türkiye’de iki tane büyük açmaz var. Bir tanesi asgari ücret. Verene yüksek alana da çok düşük geliyor.

-İkincisi de kur meselesi. Kur çok yüksek ihracat yapmak için onların yurt dışındaki rekabet imkanını ortadan kaldırır düzeyde.

İlgi karşısında keyifler yerindeydi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova’da süs bitkileri üreticileriyle, çiftçilerle ve emeklilerle bir araya geldi, esnafı ziyaret edip sokakta yürüdü. Burada 7’den 70’e halkın sıcak ilgisiyle karşılaştı, arkasına binler takıldı. Yaşlı bir teyzeyle yanak yanağa fotoğraf çektirdi. Özel üreticilerle temaslarının ardından bir şeftali bahçesinde ağaca çıkarak şeftali topladı. Espriler yapıldı, her şeye rağmen siyaset gündemi zaman zaman gülümsetti.

Halk Özgür Özel’in partisi diyor

YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun Malatya’da, Battalgazi İlçe Başkanlığı’nı açtı ve burada partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Seyit Torun burada yaptığı konuşmada “Biz bedel ödemeye razıyız” mesajı verdi.

Torun, “İnsanlar neden CHP’den ayrıldığımızı, hatta en son Yargıtay ile yaşanan isim sıkıntısını dahi biliyor. Biz ‘Yeni Parti’den geldik’ deyince ‘Özgür Özel’in partisinden gelmişler’ diye karşılıyorlar” sözleriyle sahayı anlattı.

Kenarda 1 liram yok

İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen’in Kırklareli’nde gerçekleştirdiği ziyarette bir esnaf, ekonomik sıkıntıları anlattı. İşlerin durma noktasına geldiğini, çalışanların maliyet ve borçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti.

Esnaf, “Bu sene dükkana 2 milyon liraya yakın cebimden para koydum. Eşimin altındaki arabayı sattım. Kenardaki takılarımı koydum. Allah kaza bela vermesin, başımıza bir şey gelirse kenarda 1 lira param yok” dedi.

Ankara’dakiler artık bizi unutmuş

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Hakkari ve Yüksekova’da halkın nabzını tuttu. Bölgede yaşayan 30 bin gencin gelecek kaygısı yaşadığını belirten Özçağdaş, iş imkanlarının oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Özçağdaş, “Yüksekova dedi ki ‘Ankara bizi unutmuş.’ İktidar partisi çıkıp desin ki ‘Her şey yolunda. Bölgede bir meslek yüksekokulu sorunu yok, üniversitede her şey tıkırında, yatırımlar Yüksekova’da yapılıyor’” ifadelerini kullandı.

Kime dokunduysak bin ah işittik

Yeni Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Niğde’de çiftçilerin üretim maliyetlerinden, emeklilerin ise geçim sıkıntısından yakındığını söyledi. Taşcıer, “Kime dokunsak bin ah işittik” derken, halkın erken seçim istediğini söyledi.

Taşcıer’e 72 yaşında bir kadın, ‘Torun sevmek yerine geçinmek için pazarda çalışıyorum’ dedi. Bir berber ise geçmişte bir saç-sakal tıraşından elde ettiği gelirle 1.5 kilogram et alabildiğini, bugün ancak yarım kilogram et alabildiğini anlattı.