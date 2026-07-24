Cem YILDIRIM

MHP lideri Devlet Bahçeli sürpriz bir çıkış yaparak, mahkemenin mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmeler üzerine CHP’den ayrılma kararı alan Özgür Özel’in yeni kuracağı partiye hazine yardımı verilmesini istedi.

1.8 MİLYAR LİRA

Bahçeli, seçilmiş CHP lideri Özgür Özel’in CHP’den ayrılarak yeni bir siyasi parti kuracağını açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, basın mensuplarının konuya ilişkin soruları üzerine şöyle konuştu:

PAY AKTARILMALI

“CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur.”

MHP lideri Bahçeli, “Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise böyle bir durumda; 2026 yılında Hazine’den CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır” dedi.

Butlancılardan yardım tepkisi

Mutlak butlan yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı, MHP lideri Bahçeli’nin yeni partiye hazine yardımı açıklamasına tepki gösterdi. CHP Sözcüsü Sarı, Bahçeli’ye yanıt verdi: “Sayın Bahçeli partimizin alacağı hazine yardımına ilişkin ‘etik’ uyarısı yapmış Kendisine şu soruları sormak gerekir: Aynı ‘etik’ yaklaşımı neden İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz? Yoksa CHP’yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz?”

Yardım için yasal değişiklik yapılması şart

Bahçeli’nin dün yaptığı sürpriz yardım önerisinin gerçekleşebilmesi için yasal değişiklik yapılması gerekiyor. Daha önce siyasi partilere milletvekili sayısına göre hazine yardım yapılıyordu. Ancak transferler nedeniyle Meclis aritmetiği sık sık değişince oy oranına dönüldü. Halen son genel seçimde yüzde 3 ve daha fazla oy alan siyasi partilere hazineden yardım yapılıyor. Yasa değişmezse Özel’in kuracağı parti ilk genel seçime kadar yardım alamayacak. Bahçeli’nin bu açıklaması Kılıçdaroğlu’na da darbe oldu. Özel’in kuracağı parti yasal değişiklik yapılmazsa ilk genel seçime kadar hazine yardımı alamayacak.