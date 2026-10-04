YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 1 Ekim günü Meclis açılışı sırasında yaptığı açıklama dün yapılan operasyonla gerçekleşti.

Özel, Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş’in tehdit altında olduğunu söylemiş ve ’’İhbar ediyorum. ‘Gizli tanık var. Ya istifa edersin ya seni içeri atarız’ tehditleri üzerinden orada seçim yenilemeye çalışıyorlar. Maksat ne?’’ diye sormuştu.

Özgür Özel’in bu sözlerinin üzerinden 48 saat sonra dün sabah saatlerinde Ataşehir Belediyesi’ne düzenlenen şafak operasyonunda, Başkanvekili Murat Güneş’in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

ÜSTÜNLÜK AKP’DE

Söz konusu operasyon, üç gün önce CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesinin AKP’ye geçmesinin ardından geldi. Operasyonda gözaltına alınanlardan 3 belediye meclis üyesi. Bu durumda belediye meclisindeki dağılım da, 18’e 16 AKP lehine döndü.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yaklaşık 6 ay önce tutuklanmasının ardından 30 Nisan’da yapılan belediyede başkanvekilliği seçimini CHP’li Murat Güneş, rakibinden 8 oy fazla alarak toplam 22 oyla kazanmıştı.