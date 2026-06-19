CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin AKP tarafından işgal edildiğini söyledi. Now TV’de konuşan Özel şunları söyledi:

“Bir siyasi partiyi o partinin üyeleri, o üyelerin seçtiği delegeleri değil de rakip partinin yargı kollarının verdiği bir kararla birileri yönetiyorsa o parti işgal altında demektir. Bu işgalin kaldırılması lazım. Biz bu işgale direnenlerin partisiyiz.”

YENİ PARTİ

Özgür Özel, gündemdeki “yeni parti” iddialarına ilişkin şöyle konuştu: “Yeni parti olursa, Özgür Özel’in yeni partisi olmaz. Yeni parti olursa, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti işgalinde olduğu için ve bu insanların umudu ortadan kaldırıldığı için gençlerin yeni partisi olur, emeklinin yeni partisi, esnafın yeni partisi, çiftçinin, balıkçının, arıcının yeni partisi olur. O partinin tek görevi bu iktidarı değiştirmektir. Biz bu iktidarı değiştirme motivasyonumuzu kaybetmediğimiz için saldırı altındayız.”

20 TEMMUZ

Yeni bir partiye teknik olarak hazırlandıklarını ifade eden CHP lideri Özgür Özel, 20 Temmuz tarihini işaret etti ve bu dönemin adli tatilin başlangıcı olduğunu hatırlattı.

Özel, “Üyemizin, delegemizin, il başkanlarımızın, bu partiyi seven herkesin bizim önümüze koyduğu takvim şu: Parti içinde yapabileceğiniz bütün mücadeleyi verin diyorlar. Biz bu mücadeleyi üçe ayırdık. Hukuki, siyasi, fiziki mücadele. İlla böyle bir tarih olarak, son gün olarak söylemeyeyim ama bir 20 Temmuz tarihi var ki o tarih adli tatilin başlangıcıdır. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.”

ULUS HALİNDE ÖZGÜR ÖZEL İZDİHAMI

‘Başkan dediğin halkın içinde olacak, işte başkan!’

CHP lideri Özel, Ulus Hali’nde esnafı ziyaret etti. Özel’e hem esnaf hem de halk ilgisi yoğundu. Bir pazarcı Özel’i alkışlayıp elini sıkarken “Halkın içine inmek cesaret ister. İşte başkan. Başkan dediğin halkın içinde olacak” dedi.

Özel, “Sokaktaki öfke hükümete. Hükümet yoksulluktan, hayat pahalılığından, işsizlikten, güvencesizlikten, kendine olan öfkeyi bizim partiye butlan işi yaparak CHP’nin içinde bir mesele gibi gösterip öfkeyi başka bir yere yönlendirdi” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Özel, “Yapılması gereken iş verilen imzaları hemen İlçe Seçim Kurulu’na yollayıp, ‘Kurultay yapıyoruz’ deyip, bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey’in” dedi.