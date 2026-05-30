CHP lideri Özgür Özel Güvenpark'ta binlerce CHP'li ile bayramlaştı. Ardından Anıtkabir'e yürüyüşe geçen Özgür Özel, arkasından yürüyen on binlerle beraber Ata'nın huzuruna çıktı.

Anıtkabir ziyaretinde Ata'nın mozolesinin ardından Lozan Kahramanı ve CHP'nin İkinci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret etti.

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Anıt mezar karşısında saygı duruşunda bulunan Özel, dua etti ve ardından İsmet İnönü'nün bir sözüne gönderme yaparak “Paşam merak etme, namussuzlardan çok daha cesur olarak bu memleketi kurtacağız.” dedi. Özgür Özel'in bu sözü çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı