CHP'de mutlak butlanın ardından seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki ekinin kurması beklenen yeni parti Türkiye siyasetinin gündemini belirlerken son anketten dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Yeni partinin olmadığı senaryoda AKP birinci parti olurken, yeni partinin kurulması durumunda ise işler tersine dönüyor.

Gündemar Araştırma, 24-27 Haziran tarihleri arasında Türkiye genelinde 60 kentte toplam 2 bin 350 kişinin katılımıyla yeni bir seçim anketi gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. İki farklı senaryonun test edildiği ankette, olası bir yeni parti oluşumunun seçmen tercihleri üzerindeki etkisi ölçüldü.

ÖZGÜR ÖZEL'SİZ SENARYODA AKP BİRİNCİ SIRADA

Özgür Özel’in kuracağı yeni parti senaryolarına değinilmeden yapılan ilk değerlendirmede seçmenlerin tercihlerinde mevcut tablo korundu. Bu senaryoda AKP, yüzde 31,20 oy oranı ile birinci sırada yer alırken, AKP'yi sırasıyla CHP ve DEM Parti takip etti. Bu ilk ölçüm, mevcut partilerin güncel oy potansiyelini ortaya koydu.

OLASI YENİ PARTİ SENARYOSUNDA DENGELER DEĞİŞTİ

Ankette katılımcılara ikinci bir durum olarak, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kaldığı; Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ise CHP'den ayrılarak yeni parti kurduğu bir durumda milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu iletildi. Bu senaryoda dengelerin tamamen değiştiği gözlendi.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kuracağı varsayılan yeni parti, yüzde 34,92'lik oy oranıyla anketin birinci sırasına yerleşti. Bu ihtimalde AKP'nin oy oranı yüzde 30,46'ya gerileyerek ikinci sıraya düştü. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ise seçmenden yüzde 4,32 oranında destek bularak anket listesinde 7'nci parti konumuna geriledi.