Kurultaya “hakkı yenmiş, darbeye uğramış, mağdur edilmiş ama teslim olmamış kadrolarla” girdiklerini söyleyen Özgür Özel, “Delegelerimizin onaylarıyla birlikte, Türkiye’yi yönetecek kadrolarla birlikte, Türkiye’yi yönetecek parti olarak, kol kola, omuz omuza iktidar namzedi, iktidarı devralmaya yürüyen bir parti olarak çıkıyoruz” diye konuştu.

PARTİYE İLGİ BÜYÜYOR

Partiye yönelik ilginin büyüdüğünü belirten Özgür Özel, “Millet yeniyi istiyor, yenilenme istiyor, YENİ Parti’nin kadroları bütün güçleriyle, motivasyonlarıyla ve inançlarıyla iktidara yürümeye hazırdır” ifadelerini kullandı. Özel, “Bu yolun sonu iktidardır. O gün geldiğinde çileler bitecek, yokluk, yoksulluk, endişeler ortadan kalkacak, hak ettiğimiz bir dünyada yaşayacağız. Evlatlarımızı hak ettikleri gibi bir geleceğe kavuşturacağız” diye konuştu.

‘Yoğun katkı geliyor’

Üye sayısı 80’den 160’a çıkarılan PM’nin üç ana grupta çalışacağını anlatan Özgür Özel, başlangıçta 30 kişilik bir uzman grubu tasarladıklarını belirtti. Görev teklif ettikleri isimlerin hemen tamamının olumlu yanıt verdiğini, dışarıdan da yoğun katkı talebi geldiğini kaydeden Özel, “43’e çıktı uzman kadromuz” dedi.