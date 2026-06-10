Cumhuriyet'ten Ayunç Ürkmez'in haberine göre; CHP’ye yönelik yargı operasyonları sürüyor. Bu kapsamda bu sabah Manisa’da dikkat çeken gözaltılar yaşandı. CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel’in eski danışman ve şoförleri olan Cemil Yüzer ve Anıl Demir’in Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Ancak dosyada gizlilik kararı olduğu için içeriği bilinmiyor. Gözaltına alınan 2 ismin özellikle Özel’in Manisa programları kapsamında şoförlük yaptığı aktarılıyor.

AKILLARA YALIM’IN ‘ŞOFÖRLERİN SOHBETİ’ İDDİASI GELDİ

Söz konusu gözaltılar akıllara tutuklu eski Uşak Büyükşehir Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın ek savunmasındaki şoför ifadeleri akıllara geldi.

Özkan Yalım söz konusu ek savunmasında; Özgür Özel’in “Mehmet” adlı şoförünün Yalım’ın şoförüne ayak üstü; “Genel başkanımız Özgür Özel’in kendi kullanımına tahsisli mercedes v300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun genel başkan Özgür Özel'in talimatı olduğunu” söylediğini iddia ediyor.

Bu diyalog ise Adalet Bakanlığı’nca basına sunulan word dosyalarında iki şoförün sohbeti silinerek servis edilmişti.

‘KOLUMU DAYANACAĞIM DEMİRHAN KARDEŞİMİ DE ATTILAR’

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan da 12 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Uşak Belediyesine yönelik “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Özel; 26 Mayıs’daki Manisa mitinginde Gözaçan için “Bu zor günümde bir kolumu dayayacağım Ferdim (yaşamını yitiren eski MBB Başkanı Ferdi Zeyrek) yanımda yok, diğer kolumu dayanacağım Demirhan kardeşimi de attılar, tıktılar içeriye. Bir iftira ile attılar” demişti.