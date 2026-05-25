CHP'ye mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa getirilirken, CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel karşı hamle olarak, partinin Grup Başkanı seçilmişti.
CHP'de hareketli günler yaşanırken, Özel'in Meclis'teki odasındaki tabela da değiştirildi.
Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olduğu yönündeki yazının TBMM Başkanlığına gönderilmesinin ardından Özel'in makam odasındaki unvanı, 'Grup Başkanı' olarak değiştirildi. 'Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı' yazılı tabela odanın girişine asıldı.