ORC Araştırma, 6 kentte yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

AYDIN'DA CHP FARKI AÇTI

Aydın'da 9-14 Mayıs tarihleri arasında bin 710 katılımcının yer aldığı çalışmada CHP'ye oy veririm diyenlerin oranı yüzde 40,2 olurken, AKP diyenlerin oranı yüzde 26,1 oldu.

CHP 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yüzde 35,59 oy oranına sahipken, AKP'nin oy oranı ise yüzde 28,71 olmuştu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

MHP yüzde 7

DEM yüzde 6,3

İYİ Parti yüzde 6

Zafer yüzde 4

YRP yüzde 2,1

BBP yüzde 1,8

A Parti yüzde 1,8

YMP yüzde 1,5

Memleket yüzde 1,2

Diğer yüzde 2

DENİZLİ EL DEĞİŞTİRDİ

Denizli'de bin 800 katılımcının yer aldığı ankette ise CHP yüzde 38,5 oy desteği alırken AKP'nin oy desteği yüzde 27,5 oldu.

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AKP yüzde 33,99 oy alırken CHP'nin oy oranı yüzde 31,90 olmuştu.

Bu sonuçlarla Denizli'de CHP'nin birinci parti olduğu ve kentin el değiştirdiği görüldü.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

MHP yüzde 7,2

İYİ Parti yüzde 6,6

Zafer yüzde 4,3

DEM yüzde 2,8

YRP yüzde 2,2

BBP yüzde 2

A Parti yüzde 1,8

TİP yüzde 1,6

YMP yüzde 1,3

Diğer yüzde 4,2

El değiştirdi.

ÖZEL'İN MEMLEKETİ DE EL DEĞİŞTİRDİ

Manisa'da bin 760 katılımcının katıldığı ankette CHP'nin oy oranı yüzde 36,1 olurken AKP'nin oy oranı yüzde 26,9 oldu.

AKP 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yüzde 31,79 ile birinci partiyken CHP yüzde 29,46 oy almıştı.

CHP lideri Özgür Özel'in memleketi Manisa da bu sonuçlarla el değiştiren bir diğer kent oldu.

MHP yüzde 10,1

İYİ Parti yüzde 5,8

DEM yüzde 5,2

Zafer yüzde 4,5

YRP yüzde 2,5

A Parti yüzde 1,9

Gelecek yüzde 1,6

BBP yüzde 1,6

YMP yüzde 1,2

Diğer yüzde 2,6

BURSA'DA AKP BİRİNCİ CHP FARKI KAPATTI

Bursa'da 2 bin 160 katılımcının yer aldığı ankette ise AKP diyenlerin oranı yüzde 32,5 olurken CHP diyenlerin oranı yüzde 29,1 oldu.

Kentte MHP diyenlerin oranı yüzde 7 düzeyindeyken Zafer Partisi diyenlerin oranı da yüzde 5,8 olarak ölçüldü.

Kentte 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AKP yüzde 39,01 oy alırken CHP yüzde 24,38 oy almıştı.

CHP oy oranını yüzde 5 düzeyinde artırırken AKP'nin oy oranı yaklaşık yüzde 6.5 düştü.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

İYİ Parti yüzde 5,6

YRP yüzde 4,9

A Parti yüzde 4,2

DEM yüzde 3,7

BBP yüzde 1,8

Gelecek yüzde 1,6

YMP yüzde 1,4

Diğer yüzde 2,4

KOCAELİ'DE FARK 6 PUAN

Kocaeli'de bin 920 katılımcının yer aldığı ankette ise AKP diyenlerin oranı yüzde 34,8 olurken; CHP diyenlerin oranı yüzde 28,5 oldu.

AKP kentte, 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yüzde 39,7 oy alırken CHP yüzde 23,97 oy almıştı.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

MHP yüzde 6,6

İYİ Parti yüzde 6,1

YRP yüzde 5,5

DEM yüzde 5,1

CHP ESKİŞEHİR'DE FARKI 14 PUANA YAKLAŞTIRDI

Eskişehir'de ise bin 620 katılımcının yer aldığı ankette ise CHP diyenlerin oranı yüzde 41,6 olurken, AKP diyenlerin oranı yüzde 27,8 oldu.

CHP 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yüzde 34,06 oy alırken AKP ise yüzde 33,15 oy almıştı.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

MHP yüzde 6,1

İYİ Parti yüzde 5,8

Zafer yüzde 4,4