Mahkeme kararıyla genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bayramlaştıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in "CHP Genel Başkanını CHP üyeleri seçsin" teklifiyle ilgili de konuştu. Kılıçdaroğlu, "Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer" dedi.

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in "CHP Genel Başkanını 2 milyon CHP üyesi seçsin" çağrısına ise şu yanıtı verdi:

-Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.

-Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım.

-Grup başkanlarının seçilmesi, grup başkanvekillerinin seçilmesi, kurultayların yapılması, delegelerin seçilmesi, Parti Meclisi'nin seçilmesi, hepsinin hukuk zemininde yapılması lazım.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, dün Gündoğdu Meydanı yakınında kendisini destekleyenlere hitap etti.

Genel başkanlık için ön seçim isteyen Özel, Kılıçdaroğlu'na "Tüm parti üyelerinin katılımıyla genel başkanlık seçimine gidelim" dedi.

Özel "Eğer 2 milyon CHP’linin önüne sandık koyarsanız ben adayım, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başkası kazanırsa elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim. Bu partinin bir ön seçimle genel başkanı üyeler seçerse parti ayağa kalkar." diye konuştu.

"Mitingde yaptığı konuşmada "Kemal Bey'e İzmir'den sesleniyorum" diyen Özel şöyle devam etti:

-Biz diyoruz ki derhal hızla en kısa sürede bayramdan sonra kararı alıp 40 gün içinde kongre yapalım. İzmir'den sesleniyorum Kemal Bey'e; bu kalabalıktan, insanların öfkesinden, günlerdir duyduklarından yazılanlardan kimse mutluluk duymuyor.

-Bu işin bir çıkışı var Kemal Bey'e önerim şudur; gelsin bayramdan sonraki bir hafta iki hafta içindeki pazar günü nasıl Ekrem Başkan'ın seçimi için sandığı koyduysam tüm üyeyi davet ettiysem Kemal Bey'e 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.