Bugün Türk siyasi tarihinin en önemli günlerinden biri yaşanıyor.



21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile başlayan CHP içindeki ayrışma, CHP'nin içinden daha büyük bir parti doğmasıyla sonuçlanacak. Salı günü son kez CHP Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkan Özgür Özel, beraberindeki 90 milletvekili ile birlikte dün akşam e-Devlet üzerinden CHP'den istifa etti.





YENİ PARTİ 91 KURUCU ÜYEYLE YOLA ÇIKACAK



Bugün İçişleri Bakanlığı'na verilecek dilekçe ile kurulacak Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesine ise Özel'in yanı sıra 90 milletvekili imza attı. Toplam 91 milletvekilinin kurucu üye olacağı parti, kurulduğu gün itibarıyla CHP'nin elinden 'ana muhalefet partisi' unvanını almış olacak.



ÖZEL'İN PARTİSİNE KATILIMLAR BEKLENTİNİN ÜZERİNE ÇIKTI



Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, YENİ Parti'ye yönelik ortaya çıkan iddiaların ardından CHP'den kopuşların sınırlı kalacağını öne sürmüş ve 50'nin üzerinde milletvekilinin istifasının mümkün olmadığını iddia etmişti.





Parti içinde beklediği desteği bulamayan Kılıçdaroğlu cephesi, 90'ın üzerinde milletvekilinin ayrılışına engel olamadı. CHP'de kalacak olan yaklaşık 45 milletvekilinin 20'si ise Kılıçdaroğlu'na doğrudan destek vermeyen ancak CHP'den ayrılmak istemeyen vekillerden oluşmakta.



Bu isimlerin bazılarının da YENİ Parti'ye ilerleyen aşamalarda katılması son derece muhtemel görülüyor.