İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren Özel İtalyan Lisesi’nde Türk öğretmenler, okul yönetiminin sunduğu düşük zam teklifine ve İtalyan meslektaşlarıyla aralarındaki ücret eşitsizliğine tepki göstererek bir süredir eylemlerini sürdürüyor.

İTALYAN ÖĞRETMENLER 5 KAT FAZLASINI ALIYOR

Okulda görev yapan eğitimciler, İtalyan öğretmenlerin en az beş kat daha fazla maaş aldığını, buna karşın tüm angarya işlerin Türk öğretmenlere yüklediğini ifade etti. Öğretmenler, “Okulun fiyatı 100 binden 545 bine çıktı ancak maaşlarımızda anlamlı bir iyileştirme yapılmadı. İtalyan asıllı öğretmenler 350 bin lira maaş alırken bize 65 bin lira teklif ediliyor” dedi.

Öğretmenler, yönetimin yaklaşımına karşı greve gitme kararı aldı. Okulda kayıt ücretlerinin 500 bin TL’nin üzerinde olmasına rağmen öğrencilerin büyük çoğunluğunun Türk olması da dikkat çeken diğer bir unsur.

Öğretmenler, aynı okul bünyesinde çalışan İtalyan ve Türk öğretmenler arasındaki ücret farkının giderek açıldığını ve bunun “Aynı okul, iki farklı dünya” algısı yarattığını ifade ediyor. Eylemlerine devam eden eğitimciler, yönetimden eşitlikçi ve günün ekonomik koşullarına uygun bir düzenleme yapılmasını talep ediyor.

Okul yönetimi tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.