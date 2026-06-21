Zonguldak’ta emekli bir sağlık çalışanı olan Arzu Marankoz, uzun yıllar süren meslek hayatının ardından köyündeki atıl arazisini değerlendirmeye karar verdi.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde yaşayan 52 yaşındaki, evli ve bir çocuk annesi Marankoz, yaklaşık 3 yıl önce emekli olduktan sonra kullanılmayan arazisini tarıma kazandırmak için çalışma başlattı.

ÜRETİMİNE İZİNLE BAŞLADI

Endemik türler arasında yer aldığı için doğadan toplanması yasak olan salep orkidesi yetiştiriciliği için Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuran Marankoz, gerekli izni aldı ve teknik destekle üretime geçti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli uzman mühendislerin yönlendirmesiyle ilk etapta 300 metrekarelik alanda başlayan üretim, kısa sürede 1,5 dönüme kadar genişletildi.

ÜRETİM ALANI BÜYÜYOR

Eşiyle birlikte çalışan Marankoz, kısa sürede atıl arazisini verimli bir üretim alanına dönüştürdü. Bu yıl diktiği yaklaşık 100 bin yumrudan 1 ton rekolte beklediğini belirtti.

Salep orkidesinin ekonomik değerinin yüksek olduğunu ve toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanıldığını ifade etti. Üretim alanını ilerleyen yıllarda daha da büyütmeyi hedefliyor.

KADIN GİRİŞİMCİLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYOR

Marankoz, salep orkidesi yetiştiriciliğinin emek isteyen bir iş olduğunu ancak severek yapıldığında kolaylaştığını belirterek, "Bu işi herkes, özellikle kadınlarımız yapabilir. Bu işe gönül verirlerse aile bütçelerine katkıda bulunurlar. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Üretim sürecinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden büyük destek aldığını belirten Marankoz, "Sağ olsunlar dikiminden bakımına kadar her konuda bize destek oldular" dedi.

HEDEF 10 DÖNÜME ÇIKMAK

Ailesinin desteğiyle üretimi sürdürdüğünü ifade eden Marankoz, özellikle eşinin en büyük destekçilerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"En büyük destekçilerimden biri de eşim. Toprak hazırlığını, bakımını, dikimini onunla yapıyorum. Bakanlığımızın desteklerini kadın girişimci olarak hissediyorum. Bu desteklerle şu an 1,5 dönüm olan salep orkidesi arazimi 10 dönüme çıkarmak istiyorum."