İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve 130 kişi gözaltına alınmıştı.

CHP İzmir İl Başkanlığı önünden konuşan CHP lideri Özgür Özel, Soyer'e destek verdi.

'Bugüne kadar hiçbir kardeşimi satmadım' diyen Özel, 'Bizde rekabet olur, kardeşlik hukukuna zeval getirmeyiz. Hiçbir kardeşimi satmadım, Tunç kardeşimi de satmam. Tunç Soyer'in yanına oturur, süreci en yakından takip ederim' ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

'İZMİR, İSTANBUL GİBİ DAVRANMASIN'

Hiçbir yerel yönetici yargılanmaktan muaf değildir. Yeter ki adil olsun. Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarımız yargılanmasın demiyoruz. Adil ve tutuksuz yargılansınlar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını bütün pratiklerini biliyoruz. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, İstanbul gibi davranmaya devam ederse İstanbul Başsavcısına nasıl konuşuyorsak, nasıl muamele ediyorsak, gelecekte de ona öyle davranacağız. İzmir'in Sayın Başsavcısına sesleniyorum. Akın Gürlek'le yarışan sonunda Akın Gürlek gibi hesap verir.

'TUNÇ SOYER Mİ KAÇACAK?'

Yok eğer gerçekten adaletin peşindeyse, buyursun baksın. Tunç Soyer mi kaçacak? 3-4 sene önceki olaydan dolayı... Veremeyecekleri hesap yok. Biz sürecin 2.günündeydiz… İlk gün iyi geçmedi. İzmir'in eski başkanı Aziz Kocaoğlu 33 ayrı suçlamayla yargılandı. 1 gün bile ceza almadı. İzmir'in siyaset kültüründe verilmeyecek hesap yoktur.

'TUNÇ SOYER KARDEŞİMİ SATMAM'

Erdoğan trollerine yazdırıyor, Tunç Soyer kurultayda beni desteklememiş, o yüzden sahip çıkmayacakmışım. Bizde rekabet olur, kardeşlik hukukuna zeval getirmeyiz. Hiçbir kardeşimi satmadım, Tunç kardeşimi de satmam. Tunç Soyer'in yanına oturur, süreci en yakından takip ederim.

'19 MART OPERASYONU 10 ÇEYREK ALTIN ÇALDI'

Türkiye büyük ekonomik sıkıntılarla uğraşıyor. Bu basiretsiz yönetim daha dün gece doğalgaza yüzde 25 zam yaptı. 19 Mart operasyonu nedeniyle herkesin cebinden 10 çeyrek altın çaldı.