MrBeast'in 2025'te düzenlediği "100 Pilots Fight For A Private Jet" yarışmasında 2,4 milyon dolar değerindeki özel jeti kazanan ve sosyal medyada "Captain Treezy" adıyla tanınan Jabari Stephan Brown, Paraguay'da gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Yetkili kurumdan yapılan açıklamaya göre, Asuncion'daki Silvio Pettirossi Uluslararası Havalimanı'nda özel bir uçakta yaklaşık 261 kilogram yüksek THC oranına sahip esrar ele geçirildi.

Operasyonda Brown'ın da aralarında olduğu dört kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucunun yasa dışı piyasa değerinin yaklaşık 3,6 milyon dolar olduğunu ifade edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Bu arada Jabari Stephan Brown'ın gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.