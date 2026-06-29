CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bayındır ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Özel burada yaptığı açıklamalarda, mutlak butlan kararıyla parti üzerindeki tartışmalara da çok net verdi. Özel, "CHP'ye bölünme planı yapanlara ne partiyi seçilmemişlerin elinde bırakırız ne de Erdoğan'ı iktidarda tutmak isteyenlerin planının bir parçası oluruz. Bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kendini yenilmez sanan Erdoğan'ı 23 yıl sonra ilk kez yenen ekip olarak partide göreve geldiği günden 4 ay sonra geldiği seçimlerde, partiyi 1. parti yapmış olan genel başkan olarak, ya en kısa zamanda partimizi alacağız, düze çıkaracağız, partimizi birinci parti yapacağız, ya da iktidar yürüyüşümüzü yargı darbesi engellemeye çalışırsa bir başka yol bulup partiyi tekrar iktidar yapacağız başka yolu yok.

CHP'ye bölünme planı yapanlara ne partiyi seçilmemişlerin elinde bırakırız ne de Erdoğan'ı iktidarda tutmak isteyenlerin planının bir parçası oluruz. Allah gani gani rahmet eylesin, dün toprağa verdik Kadir İnanır'ı. Bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız.

Gün gelip iktidar partisinin genel başkanı olarak karşınıza çıktığımda şunu göreceksiniz: Bu ülkenin, bizim dönemimizde yöneten cumhurbaşkanı sonuncusu gibi değil, birincisi gibi... Yani çiftçiye 'Al ananı da git' diyen değil, 'Çiftçi milletin efendisidir' diyen bir cumhurbaşkanı olacak.