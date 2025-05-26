İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu hakkında ikinci kez gözaltı kararı alındı. Kasapoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ile 2019’dan bu yana 3.622 kez telefon görüşmesi yaptığı iddiasıyla sorgulandı.

Ayrıca sorguda, Kasapoğlu’nun İBB Genel Sekreteri Gürkan Alpay ile 1.003, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile 830, İbrahim Bülbüllü ile 77 ve Seza Büyükçulha ile 45 telefon görüşmesi yaptığına dair sorular yöneltildi. İlk operasyonda da benzer sorularla karşılaşan Kasapoğlu, önceki ifadesini tekrarladı.

İmamoğlu’na ait olduğu belirtilen telefon ortak kullanımdaymış.

ORTAK KULLANILIYOR

Kasapoğlu’na, 23 Mart’ta emniyet tarafından bulunduğu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen telefonla ilgili de sorular soruldu. Kasapoğlu, bu konuda şu ifadeyi verdi:

“Bahse konu telefonun birçok çalışan tarafından kullanıldığını ve şifresiz olduğunu hatırlıyorum, bu nedenle şifresi hakkında bilgim yok. İfadedeki ‘Burcu Hanım’ olarak geçen kişinin, İBB Özel Kalem Müdürlüğü’nde sekreterya sorumlusu olan çalışma arkadaşım Burcu Ciner Şimşek olduğunu düşünüyorum. İBB’de genellikle kullanım süresi dolan cihazların Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi yönünde genel bir uygulama bulunmaktadır. Çalışma arkadaşlarım, bu uygulamaya uygun olarak söz konusu telefonu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na teslim etmiş olabilir. Ancak 19 Mart’ta bu telefonla ilgili herhangi bir talimat vermedim. Telefonun İBB’ye ait demirbaş bir cihaz olup olmadığını bilmiyorum.”

İmamoğlu’nun kasası denilen Büyükçulha’nın lokantasını Erdoğan açmış.

Makam şoförüne niye yanındaydın sorusu

İBB soruşturmasında tutuklanan Yakup Öner’in şoförü Kamuran Ataç’a dikkat çeken sorular soruldu. İktidara yakın basının “Para taşıyan şoförler” olarak sunduğu şoförlerden biri olan Ataç’a, Öner ile baz kayıtlarının eşleşmesiyle ilgili “Bu durumu nasıl açıklarsınız?” diye soruldu.

Makam şoförü olarak çalışan Kamuran Ataç’a, şoförlüğünü yaptığı kişiyle neden birlikte sinyal verdiği soruldu.

‘KAPIDA BEKLERİM’

Ataç, “Ben Yakup Öner’in şoförüyüm, kendisini alır, götürür ve kapıda beklerim. Çıkışta istediği yere götürürüm” yanıtını verdi. Ayrıca, Ataç’a, “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” projesiyle tanınan ve dosyada itirafçı olan Emrullah Turanlı’nın savcılığa verdiği ifade de soruldu.

Ataç, bu soruya, “Ben makam şoförüyüm, sadece alır götürürüm ve kapıda beklerim. Olağandışı bir zenginleşme görmedim; bildiğim kadarıyla Yakup Öner zaten uzun süredir zengindir” cevabını verdi.