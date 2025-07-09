CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in milletvekilleriyle yaptığı kapalı grup toplantısında, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili fezlekelere ilişkin “Dokunulmazlıkları istedikleri gibi kaldırabilirler. Biz bu işe girdik. Sonucuna katlanacağız” dediği öne sürüldü.

VEKİLLERE TALİMAT

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; Vekillere “Genel kurula çalışmalarına katılımı artırın. Bundan sonra parlamentoda da müzakere arama yok. Sert mücadele edin” diyen Özel’in, yaz dönemi için de “Acil durumların dışında seçim dönemi gibi alanda olun” talimatını verdiği kaydedildi.

CHP lideri Özgür Özel, CHP’li Antalya, Adıyaman ve Adana belediyelerine yapılan operasyonlar sonrası önceki gün partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda söz konusu operasyonların ve bundan sonra yapılabileceklerin konuşulduğu öğrenildi.

"AYNI TEMPODA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP’nin her hafta farklı ilde yaptığı mitingleri sürdürmesinin kararlaştırıldığı toplantıda, Özel’in “Ocak ayına kadar miting takvimimiz dolu. Vazgeçme yok, aynı tempoda devam edeceğiz” dediği kaydedildi.

Meclis tatile girmeden önce Özel’in yaz çalışmaları için milletvekillerini kampa alacağı da belirtildi.

Bu kapsamda Özel’in “Acil durumların dışında seçim dönemi gibi alanda olun” talimatını verdiği kaydedildi. Toplantıda operasyonlara karşı yapılabilecek eylemler çerçevesinde bazı milletvekillerinin “ara seçim” formülünü gündeme getirdiği ancak bu konuda bir karar alınmadığı ve önerinin büyük bir karşılık bulmadığı aktarıldı.

"SONUCUNA KATLANACAĞIZ"

Bazı milletvekillerinin ise toplantıda dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili fezlekeleri gündeme getirdiği ve bu kapsamda “Fezleke gelen arkadaşlarımıza ne suçlama yöneltiliyorsa biz de aynısını yapalım” gibi öneriler sunduğu öğrenildi.

CHP lideri Özel’in de buna karşı “Fezlekeler büyütülecek bir konu değil. Dokunulmazlıkları istedikleri gibi kaldırabilirler. Biz bu işe girdik. Sonucuna katlanacağız” dediği belirtildi.

KURULTAY UYARISI

Ayrıca Özel’in vekillere “Meclis çalışmalarına daha fazla katılın. Bu operasyonlar bir kırılma noktası gibiydi. Bundan sonra parlamentoda da müzakere arama yok. Sert mücadele edin” talimatını verdiği kaydedildi. Öte yandan; toplantıda söz alan tüm milletvekillerinin Özel’i destekleyen konuşmalar yaptığı belirtildi. CHP’nin 8 Eylül’deki kurultay davasıyla ilgili “Kurultay sürecini de artık konuşmayalım” görüşünde ortaklaşıldığı belirtilen toplantıda da CHP lideri Özel’in “Duruşmanın tarihi ertelenecek” bilgisini paylaştığı öğrenildi.

Özel’in toplantının sonunda da vekillere “Bugüne kadar birçok toplantı yaptık ama CHP’yi bugün böyle bir birlikte görmek beni çok sevindirdi. Hepinizi teşekkür ederim” dediği kaydedildi.