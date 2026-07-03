CHP lideri Özgür Özel, Kastamonu’da vatandaş buluşmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Eski Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Özel burada yaptığı konuşmada, “Büyük hedefler konmadan başarı yakalanmaz. Çıktık, 47 yıl sonra partiyi birinci parti yaptık. Erdoğan’ı da hayatında ilk kez mağlubiyetle tanıştırdık. Bunun üzerine o gün bugündür çeşitli oyunlarla, kumpaslarla, yargı oyunlarıyla huzur vermemeye çalışıyorlar. Partinin Cumhurbaşkanı adayını hapse atıyorlar. Partinin binasını polisle ele geçiriyorlar İstanbul’da, Ankara’da. Partinin Genel Başkanı’nı değiştiriyorlar, altı yıl öncesine götürüyorlar seçimi. Tam pandemideki maskeli bir seçimin sonucundan partiyi yönettirmeye çalışıyorlar. Son dört kazandığımız kurultayı yok saymaya çalışıyorlar. Neden bu? Hiçbir partiye yapılmayan niye bize yapılıyor? Hiçbir Genel Başkan’a yapılmayan niye bana yapılıyor? Bir tane sebebi var; iktidarı değiştirme kararlılığı. Dediler ki bana ‘Gel, Ankara’dan siyaset yap. Türkiye’yi gezme, haftada iki tane miting yapma” ifadelerini kullandı.

Özel, Kastamonu Köy-Koop Birlik Başkanı Sedat Özcan Özdemir’den köylülerin sorunlarını dinledi. Özel, "Bir siyasi partinin cumhurbaşkanı adayı hapse atılıyorsa, genel merkezine el konuluyorsa, genel başkanı 6 yıl önce yapılan bir seçime döndürülüyorsa, yani bir siyasi parti iktidar tarafından lidersizleştiriyor, adaysızlaştırılıyor ve kurumsuzlaştırılıyorsa o siyasi partiden büyük endişe duyuluyor demektir. CHP, Allah'ın izniyle, sizlerin takdiriyle önümüzdeki dönemde iktidar olacak. 'Yok, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iktidar yürüyüşünü biz durduracağız.' Onlar bunun için bir yol bulurlarsa, biz yeni bir yol açacağız" dedi.