Gazeteci Fatih Altaylı, CHP lideri Özgür Özel ile yaptığı telefon görüşmesini köşesine taşıdı.

Özel, bazı kamuoyu araştırmalarında “Kılıçdaroğlu CHP’si” ifadesine yönelik soruların ilk dönemlerde daha yüksek destek gördüğünü, ancak zamanla bu oranın ciddi şekilde düştüğünü ifade etti.

Özel’in değerlendirmesine göre, başlangıçta yüzde 5–6 seviyelerinde ölçülen destek oranı, süreç ilerledikçe yaklaşık yüzde 1 seviyelerine kadar geriledi.

CHP lideri Özel, vatandaşların süreçle ilgili ilk etapta daha temkinli davrandığını, ancak zaman içinde tabloyu daha net görmeleriyle birlikte yanıtların değiştiğini savundu.

“PARTİYİ YÜZDE 13’TEN YÜZDE 38’E TAŞIDIK”

Özel, CHP’deki yönetim değişimine de atıfta bulunarak, göreve geldikleri dönemde oy oranlarının yaklaşık yüzde 13 seviyelerine kadar gerilediğini hatırlattı.

Partide yapılan değişimin ardından ilk seçimde oy oranını yüzde 38 seviyesine çıkardıklarını belirten Özel, CHP’nin o süreçte yeniden birinci parti konumuna geldiğini ifade etti.

“BUNU AK PARTİ BİLE YAPAMAZDI”

Özel’in açıklamalarında en çok dikkat çeken ifadelerden biri ise siyasi rekabete ilişkin değerlendirmesi oldu. CHP lideri, parti içi dönüşüm sürecine atıf yaparak, “Bunu AK Parti bile yapamazdı” dedi.