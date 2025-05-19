CHP Lideri Özgür Özel bu defa siyasi söylemleri ve çıkışları ile değil kız isteme görüntüleri ile gündemde. Özel'in bir evde düzenlenen kız isteme merasimine katıldığı anlar kayda alındı. Özel'in dün akşam katıldığı tahmin edildiği kız isteme töreni, apartmandaki komşular tarafından çekildi.

SAMİMİ ANLAR YAŞANDI

Samimi görüntüleri ile gündem olan Özel'e, 'İyi akşamlar, hoş geldiniz' sözlerine ayakkabılarını çıkardığını esnada Özel'in 'Merhaba, n'aber iyi misin?' diyerek yanıt verdiği görüldü. Özel, ayakkabılarını çıkarmasının ardından kendisini kapıda bekleyen kişi ile tokalaşıp içeri girdiği görüntülendi.