Küresel finans piyasalarında bu hafta tüm gözler özel kredi sektörüne çevrildi. Sektörün devasa büyümesi ve beraberinde getirdiği riskler, ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırıyor. Goldman Sachs’ın eski CEO’su Lloyd Blankfein, özel kredi firmalarının zaman içinde "çok çok başarılı" olduğunu ve devasa işletmeler inşa ettiğini belirtse de, her yatırımda olduğu gibi bu alanda da ciddi risklerin biriktiği ifade ediliyor.

"KIRMIZI DEĞİL AMA SARI ALARMDAYOZ"

Harvard Üniversitesi öğretim üyesi ve eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Dan Tarullo, özel kredinin bankacılık sistemindeki kritik rolünü kabul etmekle birlikte, piyasaya karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Tarullo, sektörün mevcut durumunu "Kırmızı değil ama sarı alarmda olmalıyız" sözleriyle özetledi.

BİREYSEL YATIRIMCI İÇİN LİKİDİTE TUZAĞI MI?

Uzmanların en büyük endişelerinden biri, özel kredi fonlarının şeffaflıktan uzak yapısı nedeniyle sistemdeki "kaldıraç" (borçlanılan sermaye) miktarının tam olarak kestirilememesi.

Buna ek olarak, fonların rotasını son dönemde bireysel yatırımcılara çevirmesi yeni bir tartışma başlattı. İşler ters gittiğinde paralarının "bağlanmasına" alışık olmayan küçük yatırımcıların, olası bir kriz anında likidite sorunuyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

İSVEÇ'İN SAVUNMA DEVİ SAAB'DAN SİPARİŞ REKORU

Avrupa’nın diğer yakasında ise gündem savunma sanayii. Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa genelinde savunma politikalarını kökten değiştiriyor. Başta Almanya ve Polonya olmak üzere hükümetler savunma harcamalarını hızla artırırken, Avrupalı savunma firmaları da üretim kapasitelerini zorluyor.

KÜÇÜK KOMŞUNUN BÜYÜK BAŞARISI

Artan talebi karşılamada en avantajlı konuma gelen aktörlerden biri, Avrupa’nın dev ekonomileri değil, onların daha küçük bir komşusu olan İsveç oldu. Savunma sanayiinin önde gelen ismi Saab liderliğindeki İsveç savunma sektörü, jeopolitik krizin etkisiyle sipariş patlaması yaşıyor. İsveç’in stratejik üretim kapasitesi, Avrupa’nın güvenlik ihtiyaçlarına yanıt vermede kilit bir rol üstleniyor.