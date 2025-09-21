Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 22. Olağanüstü Kurultayı, saat 10.00 itibarıyla başladı. Özel konuşmasında 'müjdem var' çıkışı yaparak, "Son 10 günde 5 ulusal anket yayınlandı. CHP 2 farkla önde diyenler 5'e çıkardı, 5 diyenler 7'ye çıkardı" dedi.

Kurultayın Divan Başkanlığı'na CHP Grup Başkanvekili Murat Emir önerildi.

Kurultayın yapıldığı salona tutuklu belediye başkanlarının fotoğrafları asıldı.

Kurultayda blok liste uygulaması tercih edilecek.

Özel'in konuşması öncesinde salonda bir klip izletildi. 911 seçilmiş delege oy verecek. İstanbul delegeleri, Part Meclisi ve MYK üyeleri oy kullanmayacak.

Tek aday olan Özgür Özel'in konuşması şöyle:

Hoş geldiniz arkadaşlarım, hoş geldiniz yoldaşlarım...

6 ok ile Ay Yıldızlı bayrağımızı göndere çekenlere, partisine ve ülkesine sahip çıkanlara, cesur neferler hoş geldiniz.

Darbecilere karşı CHP'nin ne demek olduğunu göstermek için buradayız.

5 ay sonra yeniden bir aradayız.

Bir demokrasinin utancının ortasındayız.

Yeniden kenetlenmek için buradayız. Hepinize ayrı ayrı duyduğum minnetle selamlıyorum.

Bütün tutuklu belediye başkanlarımıza selam olsun.

Aslan sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara, Kürt demokratlara selam olsun.

Filistinli mazlumlara selam olsun.

60 gün önce toprağa verdiğimiz Ferdi kardeşimiz ve eski genel başkanımız Altan Öymen'e Allah'tan rahmet diliyorum.

Bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit'in partisidir.

Yıllarca ağır saldırıları uğradı. Yeri geldi 47 yıl iktidar yüzü görmedi ama asla millete küsmedi.

31 Mart'ta partimiz 47 yıl sonra birinci parti oldu.

Seçimin galibi bizdik, kaybedeni yoktur dedik. Örgütümüze kutlama yapmayın dedik.

Görevi devralan belediye başkanlarımız, büyük bir inançla, ötekileştirmeden yola koyuldular. Arı gibi çalıştılar. Kreşler, emekli evleri, kent lokantaları açtılar, burs verdiler.

Anketlerde memnuniyet yüzde 58'lere çıktı.

Ne kadar demokrat olduğunuza galip değil mağlup olduğunuzda karar verilir. İktidar, demokrat olmadığını tüm Türkiye'ye gösterdi.

Belediyeleriyle bizimle yarışamadılar.

Ekrem İmamoğlu'nu tutukladılar, İBB'ye kayyum atamak istediler.

CHP'nin geri adım atmayacağını hesap etmediler. 96 yaşında teyzenin ilçe başkanlığına gidip Ekrem İmamoğlu için imza vermeye gideceğini hesap etmediler.

Dünya siyaset tarihinin rekorunu kırdık. O gün bu çağrıya uyanlar, Türkiye'nin önünü açanlara selam olsun, her birine ayrı ayrı helal olsun.

Bu darbe tankla, tüfekle yapılmadı.

Bu darbe bir sonraki iktidara yapılmış darbedir.

Bu iktidar Trump'tan icazet almış bir iktidardır.

CHP bu milletin adamıdır, evladıdır... Tayyip Erdoğan Trump'ın adamıdır.

186 gün geçti, biz buradayız, yüz yüzeyiz, ahtapotun kolları nerede, turpun büyüğü nerede?

55 eylem yaptık, 10 milyon kişi katıldı. Siz neredesiniz?

Kim haklıysa, kim ahlaklıysa millet yanında olur.

19 Mart darbesi için harcanan para 60 milyar dolar.

19 Mart'ta harcanan para çiftçiye ödenen desteğin 30 katı.

Asgari ücrete verilecek desteğin 120 katını harcadılar.

Bu para millete harcansaydı, ne aç ne yoksul kalırdı.

19 Mart darbesiyle borsa yüzde 9 düştü, Haziran'da 5,5 düştü, 2 Eylül'de kayyum atandı yüzde 6 düştü, 15 Eylül genel merkeze kayyum gerçekleşmeyince borsa yükseldi.

Filistin bu haldeyken, Trump'ın oğlu Erdoğan ile gizli görüştü. Bizimkiler reddetti, Amerikalı kaynaklar doğruladı. Trump, 'Erdoğan gelecek Boeing konuşacağız' dedi.

Bu ülkeye Eurofighter verilmiyordu, Ekrem Başkan hapishaneden ben ise her fırsatta verilmesini istiyorduk.

Filistin bu ülkenin milli meselesi olduğu Trump'a haykırılacak.

Tüm siyasi partilileri Eyüpsultan Filistin Büyükelçiliği önünde dayanışmaya davet ediyoruz. Erdoğan'ın Filistin hassasiyeti yok, iktidarda kalabilmek için Trump'la görüşüyor.

Erdoğan yargı eliyle CHP'yi dizayn etmeye çalışıyor. Gazi Atatürk'e de İstanbul'da kal dediler, CHP'nin genel başkanlarına sınır çizilemez, Anadolu merkezlidir, Rumeli merkezlidir, bu milletin kalbinde siyaset yapar.

İktidarın husumeti CHP'ye değil, iktidardan gitme düşüncesidir.

Türkiye'de tehdit altında kalan şey artık eşit yurttaşlıktır.

Artık seçimsiz, sandıksız bir Türkiye istiyorlar. Safları daha da sık tutmalı, iyi olmak yeterli değildir. Cesur olmak gerekiyor

MÜJDEYİ DUYURDU

Bu salona bir teşekkürüm, bir de müjdem var.

Geçen yıl büyük bir mutabakatla, 81 il başkanımızın katılımıyla tüzüğümüzü yaptık. Her yıl 4-9 Eylül haftasını kuruluş haftası diye kutlamak için koyduk.

Bu sene 4-9 Eylül'de il binamıza AKP saldırırken, yöneticilerimiz Zoom'la bağlanarak programımızı hazırladık.

Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi hazırladık. 4 ana başlıkla anlatacağız. CHP'nin iktidar programı olacak.

'Şikayet eden de edilen de CHP'li diyorlar...'

Şikayet eden CHP'li değil, bir şekilde aparatları buldular, ellerindeki yargı koluyla operasyon yaptılar.

Saldırıya karşı CHP bütündür, karşı tarafta bir avuç yargının kollarında olanlar vardır.

Bu partiyi birbirine düşürmeye çağırdılar, sinir uçlarıyla oynadılar.

Bu salondakiler bir buçuk gün içinde imza verdiler. Hep birlikte direniyoruz.

Hesapları boşa çıkardınız, teşekkür ediyorum.

Bu seçimi blok listeyle yapmak istiyoruz. Önümüzdeki olağan kurultayda anahtar listeden taviz vermeyeceğiz.

Bir müjdem var demiştim. Son 10 günde 5 ulusal anket yayınlandı. CHP 2 farkla önde diyenler 5'e çıkardı, 5 diyenler 7'ye çıkardı.

Var mısınız bu yürüyüşü sürdürmeye, kalkın ayağa millet ayaktadır. Edirne de Artvin de Konya da ayaktadır. Partinize sahip çıkın, CHP'yi iktidara taşıyın.