YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Güvenpark’ta eylem yapan şehit yakınlarını ve gazileri ikinci kez ziyaret etti. Özel, “Sonuna kadar siz sonuç alana kadar yanınızdayız” dedi.

ZULÜM ALTINDAYIZ

Özel, gazilerin sorunlarının çözümü için kanun teklifi verdiklerini belirtti ve”AKP de bizden 6 saat sonra bir teklif verdi ama hiçbir beklentiyi karşılamıyor. Rütbeli bir asker şehit olduğunda devresi kıdem ve rütbe aldıkça o da yaşıyormuş gibi albaylığa kadar yükseliyor, ailesine verilen maaş artıyor. Burada ise böyle birşey yok ve düşük maaşlar var, biz utandık. Bir er şehit olduysa ailesine uzman çavuş emsali maaş verilmeli” dedi.

Özel Terörsüz Türkiye konusunda hazırlanan kanun teklifine de imza atmadıklarını hatırlatarak “Biz silahların susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, Türkiye’de bir daha kan akmaması için düzenleme yapılmasını savunuyoruz” dedi. Özel, “Türkiye’de bir süreç yürüyor. Biz şehit ailelerinin, gazilerin gözüne bakamayacağımız işlerin içinde olmayız. 5 bin 500 kişiden bahsediyoruz, madem bundan sonra terör olmayacak, bu sorunun da çözülmesi lazım. El insaf. Devlet için bu nedir?”

YAZIKLAR OLSUN

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu da TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve yardımcısı Refik Özen için “Yazıklar olsun. Komisyonda ele alınan kanun teklifini terör örgütü hazırlasa, çok iyisini yapardı, bizi 20’li yaşlarımızda en ön cephede kullanıp sonra da, kullanılmış mendil, çöp gibi atanlara hakkımı helal etmiyorum” dedi.