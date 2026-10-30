Kış aylarında sıkça kullanılan yün ve triko giysilerin temas noktalarında meydana gelen tiftiklenme, kıyafetlerin yıpranmış ve eski görünmesine neden oluyor. Özel tiftik toplama cihazlarına ihtiyaç duyulmadan uygulanan standart tıraş bıçağı tekniği, kumaş yüzeyinde biriken fazla hav kütlesini sıyırarak giysileri pürüzsüz hale getiriyor.

TİFTİKLENME VE HAV TABAKASI NEDEN OLUŞUR?

Yün ve akrilik karışımlı kumaşların dokusunda yer alan serbest lifler, hareket esnasındaki mekanik sürtünmenin etkisiyle dışarı doğru çıkarak birbirine dolanıyor. Zamanla minik kürecikler ve tiftik topları haline gelen bu lif yumakları, giysinin yüzey dokusunu bozuyor. Kumaş yüzeyine tutunan bu fazlalıkları el yordamıyla çekip koparmak alttaki lifleri gevşeterek deformasyonu hızlandırırken, keskin bir hatla kontrollü biçimde kesilmesi kumaş bütünlüğünü muhafaza ediyor.

TIRAŞ BIÇAĞIYLA DÜZLEMSEL SIYIRMA HAMLESİ

Uygulamanın kumaşa zarar vermeden tamamlanması için deforme olan giysinin sert ve pürüzsüz bir masa üzerine gergin şekilde yatırılması gerekiyor. Tek veya çift bıçaklı standart bir tıraş bıçağı, kumaşın lif uzantıları doğrultusunda dar bir açıyla yukarıdan aşağıya doğru hafifçe kaydırılıyor. Bıçak ağzı, kumaşın ana örgüsüne doğrudan temas etmeden yalnızca yüzeyde kabaran tiftik yumaklarını pürüzsüzce keserek ayırıyor.

İşlem sırasında bıçağın kumaşa dik açıyla tutulmaması ve yüzeye dikey baskı uygulanmaması kritik önem taşıyor. Yalnızca hafif bir el hareketiyle yüzeyden kaydırılan kesici ağız, kumaş dokusunu kesmeden sadece hav katmanını topluyor. Bu yöntem sayesinde yün, triko ve kaşmir giysiler herhangi bir mekanik deformasyona uğramadan temiz bir görünüme kavuşuyor.