Ankara’daki NATO yasakları ve TBMM’nin de tatile girmesi nedeniyle CHP Grubu bugün Eskişehir’de toplanacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’in de tatile girmesine neden olan NATO Zirvesi nedeniyle grup toplantısını Eskişehir’e aldı.

ESNAF ZİYARETİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile de görüşecek olan Özel, şehrin sorunları konusunda bilgi alacak. Özel grup toplantısı sonrası Eskişehir’deki trafiğe kapalı yaya bölgesi Hamamyolu’nda yürüyüş yapacak ve vatandaşlarla buluşacak.

Özel’in gündeme ve parti içinde yaşanan konulara değineceği grup toplantısı uzun süre sonra ilk kez Ankara dışında yapılacak. Özel, grup toplantısını saat 13.30’da Eskişehir Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek. Ardından Hamamyolu Caddesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirecek olan Özel, Odunpazarı Belediyesi’nin Vadişehir Mahallesi’nde Doktor Nurten - Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi Açılışı’na katılacak.

Özel’in ziyaret ettiği iller kurulmasına kesin gözüyle bakılan yeni partinin de tabanının nasıl şekillendiğini göstermesi açısından önem taşıyor.