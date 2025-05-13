13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ.'ye ait maden ocağında yaşanan 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği 162 işçinin yaralandığı facianın üzerinden 11 yıl geçti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Faciası'nın yıl dönümünde anma programı için Soma'ya geldi.

Özel, Hatim Duası ve Mevlüt Programı öncesinde Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attığı gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen teğmen Deniz Demirtaş'ın ailesini ve MESEM kapsamında stajyer olarak çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Alperen Enis Ural'ın ailesini ziyaret etti.

Mevlüt programında sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özel şöyle konuştu:

'SOMA'DA ÇOK KÖTÜ OYLAR ALDIK'

Biz Soma'da çok kötü günler gördük, çok kötü oylar aldık ama Soma'ya hiç küsmedik, hiç kötü söz söylemedik. O yüzden seçimi kazandığı gün yüzü gülen, kaybettiği gün hırçalaşanlara Soma'daki yürüyüşü göstermek isteriz. Bir siyasetçinin kazandığı günlerde değil kaybettiği günlerde ne yaptığına bakacaksınız. Kazandığında 'demokrasi' demek önemli değil. Bizim kaybettiğimiz günleri de biliyorsunuz, sandığa hiç sırtımızı dönmedik.

'ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'YE SORUN'

Adına 'Terörsüz Türkiye' dedikleri meseleyi biz yıllardır dile getiriyoruz. Terörden harcanan para millete harcansın isteriz. Bugün Devlet Bahçeli'nin bir iki adım yürüdüğü yerde Tayyip Bey arkasında yürüyor. Dün birbirine ağzına alınmayacak şeyler söylediler. Öcalan'a methiyeler dizip, Atatürk'ün partisine neler diyorlar. Hepsi dönüp dolaşıp, CHP'nin dediği noktaya geldiler. Biz pazarlık yapmadık. Bir terör örgütünün yaptığı açıklamaların muhattabı değilim. Öcalan'ın parafı varsa o açıklamada, Erdoğan ile Bahçeli'nin tuğrası var. Hesabını onlar versin. TBMM'de hiçbir parti dışlanmadan komisyon kurularak, çalışmalar yapılabilir. Kimseyi rencide etmeden, kimseyi dışlamadan çalışma yapılması lazım.