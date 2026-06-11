İstanbul Sarıyer Yeniköy Mahallesi’ndeki özel okul binasında meydana gelen olayda iddiaya göre, okul sahibi Can O. ile idari işler müdürü Gülcan K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın kontrolden çıkması üzerine Can O., yanında taşıdığı silahla Gülcan K.’ya ateş açtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülcan K., kulağı ve elinden aldığı yaralar nedeniyle ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan Can O., Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.