Türkiye’deki 14 bin 700 özel okul içerisinde ABD, İtalya, Avusturya, Fransa ve Alman hükümetlerine bağlı eğitim veren 90 yabancı özel okul bulunuyor. Bu okullar öğrencilerini Liselere Geçiş Sınav (LGS) sonucuna göre seçip alıyor.

ZAM YÜZDE 43.92

Bu yıl LGS, 13 Haziran’da yapılacak ve bu okullar ücretlerini sınav sonrası duyuracak. Milli Eğitim Bakanlığı, yüzde 43.92’lik zam oranı belirledi. 2025-2026 döneminde 2 milyon 935 bin TL ücret belirleyen Amerikan Robert Koleji’nin yıllık fiyatı zam sonrası 4 milyon 197 bin TL’ye çıkacak. 5 yıl eğitim veren okuldan, fiyata hiç zam gelmese bile diploma almanın bedeli 20 milyon 985 bin TL’ye ulaşacak. Bazı kolejler için gelecek yıl belirlenen en yüksek ücretler şöyle:

- Ankara Yükseliş Koleji: 1 milyon 444 bin TL.

- Bilfen Okulları: 2 milyon 467 bin TL.

- Eyüboğlu Koleji: 941 bin 320 TL.

- Fide Okulları: 929 bin TL.

- İTÜ Geliştirme Vakfı: 1 milyon 86 bin TL.

- İTÜ Geliştirme Vakfı (Maslak): 1 milyon 86 bin TL.

- Marmara Koleji: 930 bin TL.

Robert Koleji, zamlı fiyatını LGS sonrası duyuracak.