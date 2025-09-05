Bir süredir tartışma konusu olan özel okulların zam oranında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle ücret artış hesaplama yöntemi yeniden belirlendi.

Mevcut uygulamada okul ücretleri, bir önceki yılın ortalama ÜFE ve TÜFE’sine 5 puan eklenerek hesaplanıyordu. Bu formüle göre 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için zam oranı yüzde 54,8 olmuştu.

Yeni düzenlemeyle beraber artık sadece bir önceki yılın Aralık ayı ÜFE ve TÜFE ortalaması dikkate alınacak. Önceki formüldeki gibi artı 5 puan eklenmeyecek; bunun yerine bu oran en fazla 1,05 ile çarpılacak.

Bu yılki yüzde 54,8’lik artış, yeni hesaplama yöntemiyle yapılmış olsaydı oran yüzde 38,2 olacaktı. Böylece yüzde 16’lık bir fark ortaya çıkacaktı.

Örneğin yıllık ücreti 1 milyon lira olan bir okulda, yeni sistemle velilerin ödeyeceği ücret yaklaşık 160 bin lira daha az olacaktı.

Özel okullar, 2026 yılının ocak ayından itibaren ücretlendirmelerini yeni formüle göre hesaplayacak.