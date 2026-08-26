Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarının adlandırılmasında köklü bir değişikliğe gidiyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda kurumların adlarının Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçlarına, temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun olması gerektiği vurgulandı.

"KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLABİLECEK ADLAR KULLANILAMAZ"

Açıklamada, Anayasa'da yer alan milli kültür ile milli ve manevi değerlerin korunmasına ilişkin esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, milli eğitimin temel ilke ve amaçlarına riayet edilerek kurum adlarının milli ve manevi değerlerle bağdaşması gerektiği belirtildi. Kültürel yozlaşma, kimlik erozyonu, değer erimesi, dilsel yabancılaşma ve öğrencilerin psikososyal gelişiminde olumsuzluklara sebebiyet verilmemesi esas alınacak.

Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları da mevzuata uygun hale getirilecek. Bu kapsamdaki kurumlar, mevcut yabancı adlarını kullanmaya devam edemeyecek. Özel öğretim kurumlarına; Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 1 EKİM 2026

İstisnai durumlar da belirtildi. Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek.

Bu kapsamda mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları en geç 1 Ekim 2026 tarihine kadar yapılacak.