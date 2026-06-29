CHP'de mutlak butlan kararının ardından partinin Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesiyle bir tasfiye süreci başladı.

Yaşananların ardından seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel cephesinin yeni parti kurmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, kurulması muhtemel partinin ismi için de pek çok iddia gündeme geldi. Birçok isim arasından en öne çıkanı da belli oldu.

CHP'de Özel cephesinin olağanüstü kurultay için topladığı imzalar için verilen 10 günlük süre dolarken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, olağanüstü kurultay taleplerine kapıları kapattı. Bu gelişmelerin ışığında Özel cephesinin yeni parti kurması beklenirken, Habertürk'ten Mahir Kılıç, yeni parti için en öne çıkan ismin ne olduğunu yazdı.

EN GÜÇLÜ İHTİMAL

Özgür Özel'e yakın kurmayların yeni parti için çalışmalarına devam ettiği belirtilirken, en çok merak edilen konu partinin ismi oldu. Kulislerde en öne çıkan ismin 'Yeni Parti' olduğu belirtiliyor.

CHP'den ayrılan ekibin kuracağı partinin ismi için daha önce Yürüyüş, İstiklal gibi isimler ortaya atılmıştı.

Yeni partinin kuruluşuyla ilgili kritik tarihin ise 11 Temmuz olduğu kaydedildi. Olağanüstü kurultay için 45 günlük sürenin 26 Temmuz'da dolacağı ve kurultay kararının ise en geç 11 Temmuz'da ilan edilmesi gerektiği için bekleyişe geçildiği belirtildi.