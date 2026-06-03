Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz yılın başlarında İhsaniye Mahallesi'nde özel bir kliniği bulunan psikiyatri uzmanı Doktor Ferit Karaduman'ı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, Karaduman'ın çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı olan kişilere para karşılığında uyuşturucu özelliği taşıyan haplar reçete ettiği belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Karaduman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MAHKEMEDEKİ SAVUNMASI DİKKAT ÇEKTİ
Konya Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Ferit Karaduman, yargılama sürecindeki duruşmalarda hakkındaki suçlamaları reddetti. Yaptığı eylemlerin ticaret amacı taşımadığını savunan Karaduman, amacının insanları iyileştirmek ve uyuşturucu illetinden kurtarmak olduğunu iddia etti. Reçete yazdığı kişilerin güvendiği insanlar olduğunu belirten tutuklu sanık, bazı hastaların durumu abartarak kendisine saldırdığını ve zaman zaman cep telefonu uygulamaları üzerinden de tedavi maksadıyla hastalarıyla görüştüğünü ifade etti.
UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN CEZA ALDI
Mahkeme heyeti, sanığın savunmalarını ve toplanan delilleri değerlendirdikten sonra nihai kararını açıkladı. Tutuklu olarak yargılanan psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan suçlu bulunarak on beş yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından sanığın cezaevindeki tutukluluk halinin devam edeceği bildirildi.