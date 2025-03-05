Trafik kazalarının çoğuna neden olan cep telefonları için Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinde yeni bir sistem devreye giriyor. Özel radar sistemi olarak kullanılacak olan bu sistem sayesinde, araç kullanırken cep telefonu kullananlar tespit edilecek. Eyalette ilk test tespit edildi ve şimdi yaygınlaştırılacak.

CEP TELEFONU KULLANANLAR ANINDA TESPİT EDİLECEK

Monocam ismi verilen bu radar sistemi, köprülerde trafiği izleyecek. Yapay zeka destekli bir kamera sistemiyle sürücülerin cep telefonu kullanıp kullanmadığı anlaşılacak.

ALMANYA'NIN GENELİNDE UYGULANACAK

Monocam için hukuki bir zemin oluşturulduğunu ifade eden yetkililer, sistem için yeşil ışık yakıldığını ifade etti.

İlk kullanımda 327 sürücü cep teefonuyla yakalandı. Otoyolda 941 sürücüye ise ceza kesildi. İçişleri Bakanı Michael Ebling, sistemin başarılı olduğunu belirtti. Ve bunun yaygınlaşmasını istedi.

CEZA ORANLARI DA NETLEŞTİ

Monocam, kısa sürede Almanya'nın genelinde kullanılmaya başlanacak. Cep telefonuyla yakalananlara en az 100 euro ile 1 ceza puanı uygulanacak.Trafiği tehlikeye atanlara ise 150 euro ve 2 ceza puan ve 1 ay araç kullanma yasağı uygulanacak. Kaza olması durumunda ise bu ceza 200 euroya yükselecek.