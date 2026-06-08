21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararının ardından mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu getirilirken, CHP'nin TBMM Grup Başkanı ise Özgür Özel olmuştu.



Özel ve kurmayları, CHP'nin grup toplantısını yönetme haklarının Meclis tüzüğüne göre kendilerinde olduğunu savunurken, Kılıçdaroğlu ekibi ise salı saat 13.30'da grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkacağını duyurdu.



Özel'in normal şartlar altında rahmetli Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü için yapılacak anma programına katılması ve bu hafta CHP grup toplantısı yapması beklenmezken, Kılıçdaroğlu'nun hamlesinin ardından sürpriz bir karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor.



MYK SONRASI KONUŞACAK



Özel, yarın grup toplantısı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya "MYK toplantımızı yapacağız. Sonrasında kararımızı açıklayacağız" yanıtını verdi.