Pazar günü 3 ildeki 6 beldede ‘mini seçim’ olarak değerlendirilen ara seçim yapılacak. Tokat’ta 4, Gümüşhane ve Nevşehir’de ise 1 beldede seçim yapılacak.

CHP lideri Özgür Özel, partisinde yaşanan tartışmaları bir kenara bırakarak iki gün boyunca sahada olacak ve 5 ayrı yerde seçim çalışması yürütecek. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de partisinin çalışmalarına katılacak.

2 GÜNDE 5 MİTİNG

CHP lideri Özel, iki gün boyunca 5 ayrı mitinge katılacak. Bu sabah Trabzon’a uçakla gidecek olan Özel, buradan Gümüşhane’ye geçecek ve 13.30’da Tekke’de düzenlenecek seçim mitinginde konuşacak. Daha sonra Tokat’a gidecek olan Özel, 17.00’de Çevrecik’te, 19.30’da ise Erbaa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek toplantıda halkla buluşacak.

Cumartesi günü seçim çalışmasına devam edecek olan Özel, sabah 10.30’da Tokat’ta Hacı Bektaş Kültür Merkezi’nde halkla buluşacak, öğleden sonra Nevşehir’de 13.30’da Mustafapaşa Beldesi’ndeki etkinlikte konuşacak.

3 ilde 6 belde seçimi

7 Haziran’da ara seçim yapılacak yerler şöyle; Tokat Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri, Almus’a bağlı Bağtaşı ve Yeşilyurt’a bağlı Kuşçu Beldesi. Gümüşhane’nin Tekke Beldesi ile Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesi’nde seçim yapılacak.